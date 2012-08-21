Украина отказала в убежище организатору покушения на Путина

{1-} Украина отказалась предоставить убежище Адаму Осмаеву, подозреваемому в организации покушения на президента России Владимира Путина.

Апелляционный суд подтвердил это решение, сообщила гражданская жена Осмаева Амина Окуева, передает «Интерфакс-Украина».

По ее словам, Осмаев действительно попросил убежища в Украине, однако Государственная миграционная служба отказалась даже принять к рассмотрению это дело.

«Хотя причины, которые указывались в документах, более чем веские», - отметила она.

Это решение, по словам Окуевой, было обжаловано в Апелляционном суде , который 20 августа подтвердил отказ в предоставлении Осмаеву статуса беженца.

Таким образом, по словам гражданской жены фигуранта скандального дела, Осмаев будет просить статус политического беженца в Грузии или Финляндии.

«Мы уже передали документы грузинским чиновникам и просим предоставить именно политическое убежище. Документы сейчас находятся на рассмотрении грузинской стороной», - рассказала Окуева.

В то же время, она не исключила, что если Грузия ответит отказом, то прошение о статусе беженца будет направлено финским властям.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее в представительстве Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине подтвердили, что Осмаев попросил убежища в Украине.

Согласно нормам международных договоров, на время решения вопроса о предоставлении убежища, процедура экстрадиции подозреваемого в Россию была приостановлена.

Ранее приостановить выдачу России подозреваемого рекомендовал Европейский суд. В ближайшее время Украина должна предоставить Европейскому суду документы по этому делу.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в ходе специальной операции 4 февраля были задержаны подозреваемые в совершении взрыва в Одессе 4 января 2012 года.

фото: dumskaya.net

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