Кучма раскритиковал языковой закон

{1-} Закон «Об основах государственной языковой политики» не работает на национальную идею и независимость Украины.

Об этом заявил второй президент Украины в 1994 - 2005 годах Леонид Кучма, передает «Укринформ».

«Этот закон не работает на национальную идею и независимость украинского государства. Я думаю, что сегодня – нет. Я все время был сторонником того, что язык государственный должен быть одним, и не имел в этом плане никаких сомнений», - подчеркнул Кучма.

По его мнению, проблема региональных языков слишком политизируется и решается несвоевременно.

«Если более подробно подходить к Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, то к этой проблеме следовало бы подходить, когда мы крепко станем на ноги, когда в обществе будет согласие. А вот когда мы на этом делаем политику – это не то время, когда нужно это делать», - отметил Кучма.

Кроме того, он напомнил, что закон вызывает немало вопросов.

«Нужно внимательнее посмотреть на этот закон, потому что когда мы сегодня говорим, что в течение трех месяцев будем вносить в него изменения, то возникает вопрос: он работает или не работает?», - сказал он.

«Это головная боль сегодня для всех политиков и особенно для президента – потому что на нем в первую очередь лежит ответственность. Нужно сегодня искать из этого всего какой-то цивилизованный выход. Нужно сделать попытку сесть за стол и найти что-то конструктивное», - уверен Кучма.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, после вступления в силу закона «О принципах государственной языковой политики», 13-20 августа русскому языку предоставили статус регионального областные советы Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской, Херсонской и Николаевской области, а также городские советы Измаила, Одессы, Севастополя, Херсона и Харькова.

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