Как Путина обматерили с церкви: опубликовано видео

Очередная акция в поддержку осужденных участниц панк-группы Pussy Riot прошла в Швейцарии.
На башне церкви в Цюрихе активисты вывесили баннер матерным посланием в адрес российского президента Владимира Путина, сообщает «Tages-Anzeiger».
Несколько активистов, надевших на головы балаклавы, забрались на одну из башен церкви Гроссмюнстер, где вывесили десятиметровый баннер с требованием освободить участниц Pussy Riot.
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Внизу баннера отчетливо читалась надпись «F..ck Putin Now».
Сотрудники храма вызвали полицию, а стражи порядка, в свою очередь, уговорили активистов спуститься вниз. Задерживать их не стали.
В полиции отметили, что претензий к участникам акции не имеют.
фото, видео: tagesanzeiger.ch
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