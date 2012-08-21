Евродепутат призвала США и Европу сильнее надавить на Украину

{1-} Мировая демократия – Евросоюз и США – должна усилить давление на украинскую власть.

Об этом заявила депутат Европейского парламента от Германии Ребекка Хармс, передает УНИАН.

«Решение ЦИК не дать возможности лицам (Юлии Тимошенко и Юрию Луценко), которые принимают участие в судебных процессах, баллотироваться на выборы, к сожалению, не является сюрпризом. Настоящая проблема заключается в том, что эти процессы выглядят политически мотивированными», - заявила она.

Хармс призвала, «европейские институты и страны-члены ЕС, а также других демократических игроков, таких как США, ВТО – усилить давление».

«Если это будет продолжаться, следующие парламентские выборы в моих глазах вряд ли могут быть одобрены как свободные и демократические», - добавила Хармс.

При этом евродепутат намерена лично наблюдать за проведением осенних выборов. По ее мнению, начинать мониторинг стоит уже за два месяца до начала самих выборов.

«Я также ожидаю, что ОБСЕ внимательно отследит предвыборную кампанию, с особым вниманием на неравное распределение финансовых ресурсов, доступ к кампании по мажоритарным округам, а также доступ к СМИ», - подчеркнула она.

Отметим, что 19 августа депутат Европейского парламента Чарльз Теннок заявил, что проведение парламентских выборов без лидеров оппозиции – Юлии Тимошенко и Юрия Луценко – является позором украинской власти.

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