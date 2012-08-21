Добкин назвал Авакова ссыльным любителем пиццы и спагетти

{1-} Михаил Добкин назвал своего предшественника Арсена Авакова любителем пиццы и спагетти, который занимается выборами из ссылки.

Об этом губернатор Харьковской области заявил изданию «Главком».

«Заявления большого любителя спагетти и пиццы, который из ссылки занимается выборами, мне сложно комментировать», - ответил Добкин утверждения Авакова о том, что оппозиция возьмет в Харькове два округа из семи.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, судебные органы Италии отказали Украине в экстрадиции Арсена Авакова – экс-главы Харьковской облгосадминистрации, главы Харьковской областной организации «ВО « Батьківщина».

Сам Арсен Аваков, который находится в Италии, заявил, что может вернуться в Украину, если он пройдет в Верховную Раду осенью.

фото: president.gov.ua

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