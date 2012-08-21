Табачник: закон о языках улучшит качество образования

{1-} Закон «Об основах государственной языковой политики» позволит украинским учителям и ученикам сосредоточиться на качестве образования.

Об этом заявил глава Министерства образования Дмитрий Табачник, передает НБН.

«Закон «Об основах государственной языковой политики» повлияет на государственные программы только в одном направлении – это даст возможность учителям и ученикам больше сосредоточиться на качестве образования», – подчеркнул министр.

Аргументируя свое мнение, Табачник заявил, что качество образования неотделимо от свободы педагогов.

«Для всех школ остается государственный стандарт: украинский язык и литература обязательны, будет тестирование, экзамены. Качество образования неразрывно связано со свободой педагогического коллектива», – напомнил он.

«Второй год у нас все школы заказывают учебники на тех языках, на которых реально ведется преподавание», – отметил министр.

По его словам, из 4,5 миллионов учебников для 1 класса и почти двух миллионов учебников для 11 класса, 2 млн 60 тысяч были напечатаны на языках национальных меньшинств, более 4 миллионов– на украинском.

«Именно так школы определили свои потребности», – резюмировал Табачник.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, после вступления в силу закона «О принципах государственной языковой политики», 13-20 августа русскому языку предоставили статус регионального областные советы Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской, Херсонской и Николаевской области, а также городские советы Измаила, Одессы, Севастополя, Херсона и Харькова.

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