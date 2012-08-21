Иран начал строительство крупнейшей базы ПВО

{1-} Власти Ирана объявили о начале строительства крупнейшей базы ПВО в городе Абаде на юге страны.

Об этом со ссылкой на местное агентство «Фарс» передает «Интерфакс-Украина».

Стоимость строительства составит 300 миллионов долларов, а работать на базе будут 6 тысяч сотрудников.

В составе это базы будет функционировать один из самых важных военных учебных центров.

Со своей стороны, представитель Абаде в парламенте Рахим Заре заявил, что «эта база ПВО станет результатом достижений во всех областях науки по всему миру».

В прошлом месяце один из высших военных чиновников Ирана заявил, что объекты и системы ПВО страны полностью готовы ответить на возможные воздушные атаки.

фото: trend.az

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