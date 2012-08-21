Сирийским повстанцам помогают «друзья» из Чечни и Узбекистана - СМИ

{1-} Помощь сирийским повстанцам оказывают радикальные исламисты из разных стран мира, в числе которых Узбекистан и Чечня.

Об этом сообщает The Guardian.

Корреспондент газеты сообщил, что видел отряд хорошо обученных и отлично вооруженных боевиков, прибывших в Сирию.

С иностранными корреспондентами они разговаривать не стали, но повстанцам сообщили, что прибыли из Саудовской Аравии, Сенегала, Пакистана, Алжира, а также Узбекистана и Чечни.

Как утверждает газета, повстанцы восприняли подкрепление «нервозно», поскольку понимают, что у исламистов в Сирии свои задачи, которые отличаются от задач местных противников действующего режима.

«Вчера весь вечер местные повстанцы обсуждали этот вопрос. Сошлись на том, что если никакой поддержки от Запада они не видят, то помощь от исламистов лишней не будет», – отмечает корреспондент.

Также он подчеркнул, что исламисты, по словам повстанцев, согласились подчиняться приказам их общего командования.

Напомним, конфликт в Сирии длится с марта 2011 года, его жертвами стали, по данным ООН, 17 тысяч человек. Попытки начать переговоры между повстанцами и режимом Башара Асада провалились.

Страны Запада пытаются через Совбез ООН усилить давление на Дамаск, однако попытки принять соответствующую резолюцию наталкиваются на вето России и Китая.

Фото obozrevatel.com

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