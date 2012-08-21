В Украину вернулись дети, которых двое суток держали на границе Болгарии

{1-} Украинские дети, которые почти двое суток стояли на границе Македонии и Болгарии, вернулись в Украину.

Сейчас автобус с группой уже в Одесской области, сообщает «5 канал».

В Киеве автобус будет около полуночи, а оттуда дети отправятся в родной город Нежин.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 24 украинца – среди них 11 детей – возвращались с международного фольклорного конкурса в Македонии.

На обратном пути из-за ошибки в визах украинский автобус почти двое суток не пускали на территорию Болгарии.

МИД Украины добился оформления детскому коллективу транзитных виз.

фото: greecetoday.ru

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