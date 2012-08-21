В Украину вернулись дети, которых двое суток держали на границе Болгарии

{1-} Украинские дети, которые почти двое суток стояли на границе Македонии и Болгарии, вернулись в Украину.
Сейчас автобус с группой уже в Одесской области, сообщает «5 канал».
В Киеве автобус будет около полуночи, а оттуда дети отправятся в родной город Нежин.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 24 украинца – среди них 11 детей – возвращались с международного фольклорного конкурса в Македонии.
На обратном пути из-за ошибки в визах украинский автобус почти двое суток не пускали на территорию Болгарии.
МИД Украины добился оформления детскому коллективу транзитных виз.
фото: greecetoday.ru
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