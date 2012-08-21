Храмы Москвы будут охранять патрули православных активистов

{1-} В Москве созданы православные дружины для защиты христианских святынь и священников.

Об этом заявил руководитель православного движения «Святая Русь» Иван Отраковский, передает ВВС.

По словам Отраковского, дружины формируются из добровольцев и призваны бороться с «агрессивными действиями против священников» и «кощунственными действиями против святынь».

В Москве уже сформированы семь мобильных групп, которые будут патрулировать районы города, в основном, в вечернее время.

Если православные дружинники увидят, что кто-то, например, расписывает храм граффити или издевается над священником, то они должны сразу же «принять меры к задержанию и вызвать полицию».

Если же уличенный в осквернении попытается сбежать, то дружинники должны «удержать его под руки, не применяя насилия».

При этом Отраковский заверил, что в таких ситуациях удастся избежать драк и конфликтов, поскольку «православный человек очень спокоен и выдержан».

Активист призвал организовывать такие дружины по всей стране, поскольку «православные должны защищать свою веру».

«У нас нет личных врагов, есть только враги веры», - подчеркнул он.

Тем временем, глава синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что намерен подготовить доклад о необходимости усиления охраны православных церквей.

Священник связал эту инициативу с участившимися нападениями на храмы и выразил уверенность, что большинство священнослужителей ее поддержат.

«Духовный терроризм так же сложно прогнозируем, как и терроризм обыкновенный. Очень много мер принимается, и разрабатываются специальные технологии, но акты терроризма все равно происходят», - заявил Смирнов.

Напомним, как сообщал "Главред" ранее, что пять девушек в конце февраля пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели панк-молебен.

ВИДЕО с выступлением было выложено в интернет и вызвало большой общественный резонанс.

Хамовнический суд Москвы 17 августа приговорил трех участниц акции - Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима, признав их виновными в хулиганстве.

фото: smi2.ru

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