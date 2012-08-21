Возле Десятинной церкви продолжают строить незаконный храм

{1-} В Киеве рядом с фундаментом Десятинной церкви ведется незаконное строительство храма. Об этом председателю комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александру Бригинцу сообщила общественность, написало «Зеркало недели».

«Из ответов компетентных органов на мои запросы, очевидно, что это сооружение не имеет никаких документов и права быть установленным именно на этом месте. Но киевские чиновники не решаются дать указание перенести церковь и именно этим пользуются священнослужители», — рассказал Бригинец.

Территория Старокиевской горы является заповедной, поэтому строительство на ней запрещено. Ввиду невозможности получить разрешение на строительство, священнослужители пошли другим путем: захватили гору и установили небольшую переносную часовню. На сегодняшний день, за время бездеятельности руководства УПЦ, правоохранительных органов и киевской власти, это незначительная сооружение превратилось в большой по размерам храм.

Застройщики начали работы по строительству, достройке и обложению кирпичом незаконно установленного МАФа, который в СМИ называют Десятинным монастырем. На сегодняшний день размер церкви значительно увеличен: к ней пристроены помещения (спереди и сзади), над центральной частью надстроен новый металлический каркас для увеличения размера купола. По подсчетам, объем сооружения в результате перестройки увеличится минимум вдвое.

фото: bryhynets.com

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