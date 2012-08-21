Смертный приговор супруге китайского политика слушала другая женщина - СМИ

21 августа 2012, 23:37

{1-}Западная пресса высказала сомнения по поводу личности женщины, которая присутствовала при вынесении смертного приговора с отсрочкой исполнения в два года жене опального китайского политика Бо Силая - 53-летней Гу Кайлай. Накануне стало известно, что суд города Хэфэй (провинция Аньхой) признал ее виновной в преднамеренном убийстве британского бизнесмена Нила Хейвуда.

На снимках, сделанных на продолжавшемся всего один день процессе, Гу выглядела более полной, чем раньше, - в отличие от большинства китайских заключенных, которые худеют в тюрьме. Этот факт, а также явные расхождения в чертах лица представшей перед судом женщины и супруги Бо Силая при сравнении со старыми снимками, позволили экспертам предположить, что при вынесении вердикта могла присутствовать двойник Гу Кайлай.

По мнению двух экспертов по безопасности, знакомых с программами идентификации личности, женщина, появившаяся в кадрах государственного китайского телеканала из зала суда, - не Гу Кайлай, пишет британская газета The Daily Mail. Подсудимая, одетая в белую рубашку и черный костюм, абсолютно спокойно выслушав приговор, заявила затем, что, по ее мнению, он был справедливым. Она также извинилась за "большие потери", понесенные партией и страной в связи с ее деятельностью, за которые она должна взять на себя ответственность, пишет NEWSru.com.

После того, как в прессе появились предположения о "дублере", заговорили о "поддельной" Гу Кайлай и в соцсетях. Хотя история с подменой жены опального политика на первый взгляд выглядит надуманной, ранее в прессе появлялись доказательства использования двойников богатыми и могущественными китайцами в суде - к примеру, при разбирательстве дел о ДТП со смертельным исходом.

Эксперты предполагают, что Гу Кайлай могла заключить сделку с руководством Коммунистической партии, чтобы проводить время под домашним арестом в значительно более комфортной обстановке, чем тюрьма. В Китае смертный приговор с отсрочкой означает, что осужденный может рассчитывать на замену высшей меры пожизненным или длительным тюремным заключением, если суд сочтет, что приговоренный проявил раскаяние и стремление к исправлению. Пожизненное заключение в КНР составляет не менее 14 лет. Некоторые наблюдатели указывают, что в случае с Гу Кайлай этот срок в дальнейшем может быть еще уменьшен.

Иностранные СМИ на процесс по делу жены Бо Силая допущены не были. Сообщник Гу Кайлай - слуга в доме четы Чжан Сяоцзюнь - получил девять лет лишения свободы. Обвиняемая признала свою вину в убийстве и в причастности к экономическим преступлениям в начале августа.

Британский бизнесмен Нил Хейвуд был найден мертвым в отеле в Чунцине на юго-западе Китая 15 ноября 2011 года. Первоначально полиция пришла к выводу, что он умер от отравления алкоголем, однако, когда Великобритания потребовала повторного расследования, следствие вышло на Гу Кайлай. По одной из версий, поводом для расправы над Хейвудом стал конфликт на почве экономических интересов между бизнесменом и 24-летним сыном Гу - Бо Гуагуа, студентом Гарварда. В результате женщина отравила Хейвуда, якобы вымогавшего деньги в обмен на безопасность ее сына, цианидом.

Пресс-секретарь суда после процесса заявила, что приговор Гу был смягчен отсрочкой из-за установленных угроз в ее адрес со стороны Хейвуда. Кроме того, было учтено "ухудшение психического состояния" Гу.

Муж Гу Кайлай Бо Силай еще недавно претендовал на один из высших постов в правительстве КНР, однако после закулисных интриг в марте был смещен с должности партийного руководителя мегаполиса Чунцин. Поводом для отставки стал скандал с его бывшим помощником, шефом местной полиции Ван Лицзюнем, которого арестовали после попытки получить политическое убежище в американском генконсульстве. По сведениям прессы, в действительности Ван Лицзюн пытался сбежать на Запад из-за давления на него Бо Силая в связи с делом его жены - помощник якобы нашел доказательства ее вины в преступлениях.

Фото gpravda.com

Новости по теме:

В Ливии суд объявил приговор «наемникам Каддафи» из Украины

Отложенная кассация: отменят ли приговор Тимошенко

РПЦ о приговоре Pussy Riot: женщин жалко

Решение по кассации Тимошенко огласят в сентябре - Власенко

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
«Выстрелили в спину»: Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
12:27
Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева Видео
12:26
СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы
12:20
“Красивое зрелище”. По Киеву проехался самолет, опубликовано видео Видео
12:03
"Надя, ты огонь". Дорофеева "завела" фанатов снимком в изящном купальнике
12:00
Ксения Собчак спела песню "Океану Ельзи", опубликовано видео Видео
11:37
Уничтоженные и раненые. В разведке назвали новые потери боевиков на Донбассе
11:24
Смертельное ДТП в Днепровской области: в аварию попал пассажирский автобус Фото Видео
11:16
В учебном центре ВСУ покончил с собой солдат-срочник
10:57
Администрация Трампа объявила дату начала новой войны
10:49
В Британии пара занялась сексом на крикетном поле для детей: опубликовано видео Видео
10:28
Добро пожаловать: почему Украине нужны мигранты мнение
10:18
"Газпром" урезал транзит газа через Украину
10:00
Начался чат с протоиереем Георгием Коваленко
09:58
Погубил интернет. Сеть "разорвало" видео с бросившем на ходу руль ради ленты Facebook водителем Видео
09:50
Politico узнало, что за тайный документ передал Путин Трампу в Хельсинки
09:25
В Госдепе США рассказали, как Россия пытается "спрятать" созданную ею катастрофу на Донбассе
09:09
Как вести себя в солнечное затмение 11 августа-2018: приметы и обряды
09:03
На Закарпатье нашли повешенным лидера пророссийских львовских скаутов - СМИ
08:35
Что общего между исчезновениями Порошенко и Путина мнение
08:15
"Слишком много денег". Военный эксперт рассказал о коварных планах Путина и Кремля по Украине
07:53
Скандальный чешский политик сравнил Украину с "черной финансовой дырой"
07:11
Эксперт рассказал, когда курс гривни может опуститься до 40 грн/доллар
06:58
Обрубить все концы: что даст прекращение ж/д сообщения с Россией мнение
06:36
Названы самые завистливые знаки Зодиака
06:14
Ученые изобрели препарат, тормозящий старение
05:51
Проект "Новороссия": военный эксперт назвал главную цель активности РФ в Азовском море
05:23
Как держать Успенский пост-2018: питание по дням
04:49
"Могильная эстафета": Захарченко привезут в подарок розу с могилы экс-президента Сербии
04:19
В Киеве парочка пыталась разломать качели во время секса: опубликовано откровенное фото
03:53
Когда празднуется День строителя-2018
03:32
Ученые рассказали, какие качества помогают людям "добывать" регулярный секс
03:12
У Порошенко пояснили идею прекратить автобусное сообщение с Россией
02:59
Что и как лучше всего приготовить из грибов в Успенский пост-2018: подборка видеорецептов Видео
02:23
Вратарь Лунин легко устранил соперника в «Реале»
02:01
Из-за выроненной ракеты пилотов ВВС Испании наказали
01:33
Климатологи заявили о вероятности оранжерейного эффекта на Земле
01:05
Стало известно, на кого Панеттьери променяла Кличко-младшего: опубликовано видео Видео
00:42
«Россия не отказалась от агрессии на море»: в ВМС восстановят флот для отпора РФ
00:16
У Порошенко прокомментировали заявление о сотрудничестве с Манафортом Видео
00:03
Внучка королевы Елизаветы II обнажила грудь на пляже Ибицы: появились откровенные фото Фото
07 августа, вторник
23:26
В метро Киева под крики прохожих бездомная укусила котенка: опубликовано видео Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять