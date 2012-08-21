Смертный приговор супруге китайского политика слушала другая женщина - СМИ

{1-}Западная пресса высказала сомнения по поводу личности женщины, которая присутствовала при вынесении смертного приговора с отсрочкой исполнения в два года жене опального китайского политика Бо Силая - 53-летней Гу Кайлай. Накануне стало известно, что суд города Хэфэй (провинция Аньхой) признал ее виновной в преднамеренном убийстве британского бизнесмена Нила Хейвуда.

На снимках, сделанных на продолжавшемся всего один день процессе, Гу выглядела более полной, чем раньше, - в отличие от большинства китайских заключенных, которые худеют в тюрьме. Этот факт, а также явные расхождения в чертах лица представшей перед судом женщины и супруги Бо Силая при сравнении со старыми снимками, позволили экспертам предположить, что при вынесении вердикта могла присутствовать двойник Гу Кайлай.

По мнению двух экспертов по безопасности, знакомых с программами идентификации личности, женщина, появившаяся в кадрах государственного китайского телеканала из зала суда, - не Гу Кайлай, пишет британская газета The Daily Mail . Подсудимая, одетая в белую рубашку и черный костюм, абсолютно спокойно выслушав приговор, заявила затем, что, по ее мнению, он был справедливым. Она также извинилась за "большие потери", понесенные партией и страной в связи с ее деятельностью, за которые она должна взять на себя ответственность, пишет NEWSru.com.

После того, как в прессе появились предположения о "дублере", заговорили о "поддельной" Гу Кайлай и в соцсетях. Хотя история с подменой жены опального политика на первый взгляд выглядит надуманной, ранее в прессе появлялись доказательства использования двойников богатыми и могущественными китайцами в суде - к примеру, при разбирательстве дел о ДТП со смертельным исходом.

Эксперты предполагают, что Гу Кайлай могла заключить сделку с руководством Коммунистической партии, чтобы проводить время под домашним арестом в значительно более комфортной обстановке, чем тюрьма. В Китае смертный приговор с отсрочкой означает, что осужденный может рассчитывать на замену высшей меры пожизненным или длительным тюремным заключением, если суд сочтет, что приговоренный проявил раскаяние и стремление к исправлению. Пожизненное заключение в КНР составляет не менее 14 лет. Некоторые наблюдатели указывают, что в случае с Гу Кайлай этот срок в дальнейшем может быть еще уменьшен.

Иностранные СМИ на процесс по делу жены Бо Силая допущены не были. Сообщник Гу Кайлай - слуга в доме четы Чжан Сяоцзюнь - получил девять лет лишения свободы. Обвиняемая признала свою вину в убийстве и в причастности к экономическим преступлениям в начале августа.

Британский бизнесмен Нил Хейвуд был найден мертвым в отеле в Чунцине на юго-западе Китая 15 ноября 2011 года. Первоначально полиция пришла к выводу, что он умер от отравления алкоголем, однако, когда Великобритания потребовала повторного расследования, следствие вышло на Гу Кайлай. По одной из версий, поводом для расправы над Хейвудом стал конфликт на почве экономических интересов между бизнесменом и 24-летним сыном Гу - Бо Гуагуа, студентом Гарварда. В результате женщина отравила Хейвуда, якобы вымогавшего деньги в обмен на безопасность ее сына, цианидом.

Пресс-секретарь суда после процесса заявила, что приговор Гу был смягчен отсрочкой из-за установленных угроз в ее адрес со стороны Хейвуда. Кроме того, было учтено "ухудшение психического состояния" Гу.

Муж Гу Кайлай Бо Силай еще недавно претендовал на один из высших постов в правительстве КНР, однако после закулисных интриг в марте был смещен с должности партийного руководителя мегаполиса Чунцин. Поводом для отставки стал скандал с его бывшим помощником, шефом местной полиции Ван Лицзюнем, которого арестовали после попытки получить политическое убежище в американском генконсульстве. По сведениям прессы, в действительности Ван Лицзюн пытался сбежать на Запад из-за давления на него Бо Силая в связи с делом его жены - помощник якобы нашел доказательства ее вины в преступлениях.

Фото gpravda.com

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