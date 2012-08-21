ЦИК уверена в законности регистрации Сацюка

{1-}Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера обжалует постановление и частное определение Киевского апелляционного административного суда от 19 августа об отмене регистрации кандидатом в народные депутаты бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка и противоправности его действий и действий его коллеги Валерия Шелудько при подготовке этого вопроса к рассмотрению. Апелляционная жалоба уже направлена в Высший административный суд Украины, сообщает УНИАН.

"Сегодня вечером в Высший административный суд Украины были поданы три отдельные жалобы - жалоба ЦИК за подписью председателя Владимира Шаповала, моя и моего коллеги Валерия Шелудько. Это три отдельные, самостоятельные жалобы", - сказал Магера.

Заместитель председателя ЦИК отметил, что требует от суда признать законными его действия, действия Шелудько и ЦИК при принятии решения о регистрации Сацюка кандидатом в депутаты.

"Я прошу суд отменить постановление и частное определение суда, учесть пропущенные сроки подачи иска (иска А.Федорченко, по результатам рассмотрения которого было принято это решение - ред.) и оставить его без рассмотрения", - уточнил он.

При этом Магера отметил, что обжалует решение суда только в части его действий, действий Шелудько и ЦИК.

"Мне неизвестно, оспаривалось ли это решение третьей стороной (Сацюка или его представителем - ред.)", - отметил заместитель председателя ЦИК. "Я обращаю внимание суда на то, что на момент принятия решения (о регистрации Сацюка - ред.) я, мой коллега и ЦИК действовали в пределах, предусмотренных законодательством", - сообщил он.

Магера не смог сообщить дату рассмотрения этих жалоб в Высшем административном суде Украины.

"О дате еще неизвестно. Но согласно законодательству, Высший административный суд обязан рассмотреть апелляцию в течение двух дней с момента получения апелляции, то есть не позднее, чем 23 августа", - отметил заместитель председателя ЦИК.

Ранее «Главред» сообщал, что Апелляционный административный суд Киева отменил решение о регистрации Сацюка (самовыдвижение) как кандидата в народные депутаты. Основанием для отмены его регистрации стало непроживание его на территории Украины в течение последних 5 лет.

Центризбирком подаст апелляционную жалобу на решение суда, которым признаны противоправными действия 2-х членов ЦИК при регистрации кандидатом в депутаты экс-первого зама главы СБУ Владимира Сацюка.

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