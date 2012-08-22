Тренер "Боруссии" назвал причины поражения

{1-}Наставник "Боруссии" М Люсьен Фавр был разочарован результатом игры своих подопечных в матче с "Динамо" Киев. Об этом он сказал во время послематчевой пресс-конференции.

"Конечно, мы разочарованы. Мои футболисты здорово вошли в игру, забили хороший гол, но затем пропустили необязательный мяч после рикошета. Второй гол в наши ворота возник из-за ошибки в центре поля. Отмечу игру Ярмоленко - это очень квалифицированный футболист. Мы владели мячом после перерыва, придавили соперника, но пропустили еще один мяч после стандарта. Исход игры решили наши ошибки", - сказал Фавр, которого цитирует Football.ua.

"Очень горькое поражение, показавшее, что нам нужно работать. Первый гол возник после углового, второй мяч - из-за потеря в центре поля и контратаки. Если в первом случае нам немного не повезло, то во втором мяче мы виноваты сами. 1:3 -плохой результат. Моя команда мало играла на флангах, что мне не понравилось. Ну и третий гол - Велозу отличный игрок, и стандарт в его исполнении также был отличным", - добавил тренер немцев.

При этом он отметил, что пока не думает об ответном матче.

Напомним, матч квалификации Лиги чемпионов «Боруссия» - «Динамо» завершился гостевой победой киевлян 3:1.

Первыми гол забили хозяева – на 13-й минуте Аранго выполнил диагональную передачу на Ринга, который принял мяч в штрафной, обыграл Данило Силву и пробил в ближний угол ворот. Коваль среагировал на удар, но отразить его не смог – 1:0.

На 28-й минуте капитан «Динамо» Тарас Михалик сравнял счет. Второй гол забил Андрей Ярмоленко, а третий мяч - автогол голландского легионера «Борускии» Л. де Йонга.

Фото football24.ua

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