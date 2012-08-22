Президент Либерии уволила своего сына по подозрению в коррупции

{1-}Президент Либерии Элен Джонсон-Серлиф отстранила от должности своего сына и еще 45 чиновников за то, что они не декларировали свои сбережения в антикоррупционном комитете страны.

Замглавы Центрального банка страны Чарльз Серлиф будет восстановлен в своей должности, как только согласится принять новые требования для борьбы с коррупцией.

Международная кризисная группа в июне опубликовала доклад, в котором подчеркивалось, что коррупция и кумовство представляют серьезную угрозу демократии в Либерии, сообщает ВВС.

Либерия занимает 151-е место в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса, опережая Украину на одну строчку (152-е место).

Напомним, что Эллен Джонсон-Серлиф была удостоена Нобелевской премии мира в 2011 году.

Эллен Джонсон-Серлиф является первым демократически избранным президентом Либерии, а также первой женщиной, занявшей пост главы государства на африканском континенте.

Фото forbes.com

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