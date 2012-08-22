В Японии произошло мощное землетрясение

{1-} В среду, 22 августа, утром жители японского острова Хоккайдо ощутили подземные толчки, однако угрозы цунами не объявлялось, передает японская телекомпания NHK.

«Около 10:33 утра (4:33 по Киеву) на Хоккайдо произошло землетрясение интенсивностью 4 балла, угрозы цунами нет», - об этом со ссылкой на японскую телекомпанию сообщает «Интерфакс-Украина».

Помимо нескольких городов на Хоккайдо отголоски землетрясения почувствовали также в префектурах Иватэ и Аомори на севере соседнего острова Хонсю, отделенного от Хоккайдо проливом.

По данным японского метеорологического агентства, эпицентр землетрясения находился в южной части района Токаити на глубине 60 километров под землей, магнитуда его составила 5.2 по шкале Рихтера.

Ранее «Главред» сообщал, что в течение последних 10 дней произошли мощные землетрясения в соседнем Китае, Иране, а также в расположенной на островах Индонезии.

фото: lastampa.it

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