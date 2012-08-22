Клинтон убедила Обаму уничтожить Усаму бен Ладена

{1-} Президент США Барак Обама опасался, что спецоперация против бывшего лидера «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена может закончиться неудачно и даже сомневался в целесообразности ее. Однако славящаяся приверженностью к силовым методам решения проблем госсекретарь Хиллари Клинтон убедила главу Белого дома отдать приказ об уничтожении «террориста номер один».

Такое утверждение содержится в поступившей на американский рынок книге «На вторых ролях: неуверенный президент и советники, которые принимают решения за него», написанной американским репортером Ричардом Минитером, специализирующимся на журналистских расследованиях, сообщают Vesti.ru.

Журналист ссылается на источники в Пентагоне, в частности, в Объединенном командовании спецопераций. По его словам, Обама опасался, что операция спецназа ВМС США против бен Ладена в пакистанском городе Абботтабад может провалиться, и тогда общественность обвинит в этом его.

В связи с этим президент якобы трижды отменял ее проведение — в январе, феврале и марте 2011 года. Однако госсекретарь Клинтон настаивала на необходимости военной операции. «Она знала, что ее муж в политическом плане заплатил большую цену за то, что не смог остановить бен Ладена до терактов 11 сентября. Клинтон была уверена, что если Обама не воспользуется возможностью уничтожить террориста, это негативно отразится на всем его президентском сроке», — говорится в книге.

В прошлом месяце, когда выдержки из книги Минитера просочились в прессу, в Белом доме назвали заявления о том, что Обама якобы трижды откладывал операцию по уничтожению бен Ладена, полностью сфабрикованными.

фото: snooperreport.com

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