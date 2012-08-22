Ограбление банка в Донецке: налетчики договаривались убить всех

{1-} Стали известны подробности кровавого ограбления VIP-отделения «Приватбанка» в Донецке. Налетчики заранее договаривались убить всех, кто будет находиться в банке, поэтому погибли сразу пять человек.

Жертвами убийства стали четыре женщины - управляющая, кассир, 2 менеджера и мужчина охранник, сообщает Gazeta.ua.

Издание пишет, что по делу проходят тоже же пятеро человек. Максим Рудычев и Сергей Ломако обвиняются в убийстве. Виталий Демченко и Сергей Ширин сделали 2 самодельных пистолета с глушителями и продали Ломако и Рудычеву за 1,2 тысячи долларов каждый. Напарник Рудычева по установке систем видеонаблюдения Александр Слива обвиняется в том, что украл детали, без которых видеофиксация в ВИП-отделении была невозможна.

Как вытекает из обвинительного заключения, убийцы заранее условились убить всех, кто будет находиться в банке. Первоначально они планировали совершить нападение 27 декабря, но передумали, заметив, что в банке находится кто-то из клиентов.

Первый выстрел - в лицо охранника Вадима Бондаренко - произвел Ломако. Охранник впустил преступников, как объяснил прокурор, так как доверял Рудычеву - тот якобы сообщил, что пришел устранять неполадки вместе с новым напарником. Бондаренко (который не был вооружен) был убит рядом со своим рабочим местом у входа в отделение. Все остальные жертвы находились в тесном кабинете персональных менеджеров, где их и настигла смерть.

По мнению гособвинителя у преступников был корыстный мотив. Кассир, согласно их замысла, должна была открыть злодеям сейф с деньгами. Однако, нападавшие на банковское отделение не заходили ни в кассу, ни в депозитарий. Рудычев в первую очередь застрелил кассира Татьяну Бурцеву. Видевшие это менеджеры Елена Гениятулина и Татьяна Шевцова пытались спрятаться под столами. Их расстрелял Ломако – в Елену выпустил 4 пули, в Татьяну три. Управляющую Елену Отачкину лишил жизни Рудычев.

По неизвестной причине нападавшие проигнорировали даже те деньги, которые находились на столе управляющей. Прокурор считает, что причиной такого поворота стала сигнализация – сигнал тревоги успела подать Елена Отачкина.

Из банка убийцы удалились пешком и скрылись на машине Ломако, которая стояла в соседнем квартале. Хладнокоровно совершив жестокое преступление, как уверена прокуратура, Рудычев и Ломако отправились гулять по людным местам Донецка, создавая себе алиби. Причем, только один из них успел переодеться.

В обвинительном заключении говорится об отягчающих вину обстоятельствах: Рудычев употреблял трамадол, под влиянием которого совершил аварию. А Ломако, будучи ранее осужденным к 10 годам колонии за попытку убийства, вышел на свободу на 2,5 года раньше отмеренного срока и сразу приступил к разработке новых преступных замыслов.

фото: gazeta.ua

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