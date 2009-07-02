Дыхание новой кавказской войны?

Оперативно-стратегические учения российских вооруженных сил «Кавказ-2009» вполне могут стать прологом нового вооруженного конфликта между Москвой и Тбилиси.
В свою очередь Киев рискует вновь оказаться втянутым в битву за Кавказ.
29 июня на юге России стартовали едва ли не самые крупные со времен августовских событий прошлого года военные маневры российских вооруженных сил. Согласно официальным сообщениям Минобороны РФ, в учениях «Кавказ-2009» задействованы силы Северо-Кавказского военного округа (СКВО), армии ВВС и ПВО, воздушно-десантные войска, Каспийская флотилия, Новороссийская военно-морская база. Как заявила служба информации и общественных связей СКВО, «целью данного учения является оценка реального состояния боевой и мобилизационной готовности войск (сил), дислоцирующихся в Юго-Западном регионе России». В ходе маневров также планируется отработать взаимодействие частей российской армии с пограничными управлениями ФСБ РФ по южному федеральному округу и дислоцированными на Северном Кавказе подразделениями внутренних войск МВД России.
Учения, в которых только в качестве сухопутного компонента планируется задействовать порядка 8,5 тысяч военнослужащих, 200 танков, 450 бронемашин и 250 артиллерийских орудий, согласно заявлениям высокопоставленных российских военных, должны закончиться 6 июля. Однако события прошлого года, когда учения «Кавказ-2008» стали благовидным предлогом для концентрации войск у границ с Грузией и последующего наступления на Тбилиси, заставляют многих говорить о возможности повторения ситуации нынешним летом. В частности, в прошлом году по разным причинам российское оборонное ведомство неоднократно отодвигало дату окончания учений, которая в конечном итоге практически вплотную приблизилась к ставшей для многих фатальной дате 08.08.08.
Для Украины возможное обострение ситуации на Южном Кавказе это не просто война в непосредственной близости от границ государства. На ее территории размещается российский ЧФ, силы которого были задействованы «в операции по принуждению Грузии к миру» образца августа 2008-го. Тогда к Кавказскому побережью Черного моря, в том числе под видом участия в учениях «Кавказ-2008», было стянуто около половины всего корабельного состава Черноморского флота. Благодаря этому Киев против собственной воли оказался втянутым в вооруженный конфликт.
В этом году ЧФ принимает участие в «апробировании» «широкого спектра возможных адекватных мер военного характера по обеспечению безопасности граждан России, важных транспортных и энергетических коммуникаций, стратегических объектов, а также мер, направленных на защиту экономических интересов России в Юго-Западном регионе». Именно так охарактеризовали проведение учений «Кавказ-2009» представители российского оборонного ведомства. Однако присутствие флота на военных маневрах будет несколько шире, нежели декларируемое МО РФ участие в них только сил Новороссийской военно-морской базы.
Так, накануне учений в Севастополь прибыла группа офицеров главного штаба ВМФ РФ во главе с заместителем командующего российским флотом вице-адмиралом Владимиром Поповым. В настоящее время под их руководством проходит первый этап учений, в ходе которого «отрабатываются вопросы приведения сил и средств в готовность к выполнению боевых задач».
На очереди второй этап, или так называемая активная фаза учений, участие в которой должны принять до 20 кораблей и судов вспомогательного флота, авиация, а также морская пехота ЧФ.
Дополнительно ситуация вокруг Грузии осложняется тем, что ранее в международных инстанциях Россия заблокировала продление присутствия иностранных наблюдателей в зонах грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов. В мае текущего года своего мандата лишилась миссия ОБСЕ, в июне – миссия ООН. В свою очередь отсутствие в регионе международного мониторинга способно спровоцировать развитие событий по так называемому силовому сценарию.
Учитывая нынешние реалии, о перспективах дальнейшего развития ситуации на Кавказе, а в частности возможности начала новой российско-грузинской войны, «Главред» поинтересовался у представителей экспертного сообщества.
Григорий Перепелица, директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины, Киев: {1-} Конфликты сегодня являются наибольшей угрозой для Черноморского региона, к тому же они являются и наиболее сложной угрозой в плане ее нейтрализации. Если мы вернемся к анализу того, как можно урегулировать эти конфликты с помощью международных организаций или новых инициатив, которые существуют в Черноморском регионе в сфере безопасности, то вывод является однозначным: ни одна из инициатив безопасности в Черноморском регионе во время российско-грузинской войны не сработала. Ни одна! Это говорит о том, что фактически Черноморский регион является беззащитным. Это говорит про вакуум безопасности в Черноморском регионе…
Сегодня эксперты говорят про возобновление российско-грузинского конфликта поскольку, фактические, не декларативные, а реальные цели России в войне против Грузии не были достигнуты. Собственно говоря, признание Абхазии и Южной Осетии является такой промежуточной победой, но не полной победой России. Поэтому сегодня в силу того, что ЕС и НАТО демонстрируют свою несостоятельность противопоставить жесткую и принципиальную позицию этим стремлениям России, очевидным является очень большая привлекательность для России все-таки реализовать конечную цель российско-грузинской войны. Что это будет означать? Это будет означать, что автоматом в эту войну будет втянут Севастополь и Крым. Это очень тревожный сигнал».
Давид Шахназарян, президент аналитического центра «Конкорд», Ереван: {2-} Экспертное сообщество Южного Кавказа действительно очень сильно встревожено вероятностью второй российско-грузинской войны. Если детально рассмотреть и изучить события, которые последние несколько месяцев, особенно несколько последних недель, происходят около административных границ, я сознательно называю эти границы административными, и Южной Осетии и Абхазии, то действительно оптимизма будет очень и очень мало. Если это произойдет, сценарий будет совершенно другой, не очень похожий на прошлогодний, с очень далеко идущими опасностями, который, в общем-то, может нести опасность не только региону Южного Кавказа.
Очень жаль об этом говорить, но от конфликтов на территории Грузии каких-то особых изменений в обозримом будущем ждать не приходится. Некоторые эксперты считают, и я тоже склонен так считать, что серьезные изменения в этих конфликтах – в Абхазии и Южной Осетии – могут произойти, если будет очередная очень серьезная политическая дестабилизация в России. В остальном в этом плане, к сожалению, ничего серьезного ожидать нельзя.
Коба Ликликадзе, политолог, Тбилиси: {3-} Считаю, что возможность повторения конфликта между Грузией и Россией теоретически очень велика, так как между сторонами не достигнуты соглашения ни по одной принципиальной проблеме. С другой стороны, налицо военная риторика с обеих сторон, полным ходом идет информационная война, и стороны наращивают свой военный потенциал в близком соприкосновении друг с другом. Но все-таки кажется, что на этот раз крупномасштабной войны не будет. Россия этого не должна хотеть, потому что она уже отомстила Западу из-за Косово, оккупировав и признав Южную Осетию и Абхазию. А дальнейшая оккупация территории Грузии будет иметь для России катастрофические экономические и дипломатические последствия.
Теоретически грузинское руководство должно иметь реваншистские стремления за августовскую войну и потери, но Тбилиси тоже понимает, что «спускать курок» для Грузии будет означать потери геостратегического значения, и как следствие, полную экономическую и политическую катастрофы. Потому, все разговоры о новой войне, я рассматриваю как превентивные меры для предупреждения нового конфликта на Южном Кавказе.
Ильдрым Мамедов, директор Военно-аналитического исследовательского центра, Баку: {4-} Вопрос новой войны муссируют сами русские и агенты российского влияния, чтобы запугивать все народы Южного Кавказа, в частности Грузию и Азербайджан, чтобы чувство страха не улетучивалось. Была война, была агрессия со стороны России. Это была война против Грузии и грузинского суверенитета, но одним из главных направлений была война против нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум, транспортных коридоров железных дорог и автодорог, планируемого строительства «Набукко». Россия делает все, чтобы мимо них никто и никуда не мог пройти, продать. Поэтому войны не будет. Это всего лишь слухи о желании России, которые выдаются за действительность.
Очередная война будет крахом самой Российской Федерации. Если на ее границах будет полыхать огонь, то он может перекинуться на территорию самой России, национально-территориальных образований. Самой России сегодня выгодно, чтобы огонь погас, чтобы агрессивную риторику убавить и спокойно заниматься своими экономическими проблемами. Бесконечное вооружение, бесконечное бряцание оружием привело к тому, что развалился Советский Союз, а сейчас вот этим способом может развалиться сама Россия. Ее бюджет не выдержит очередную гонку вооружений.
29 июня на юге России стартовали едва ли не самые крупные со времен августовских событий прошлого года военные маневры российских вооруженных сил. Согласно официальным сообщениям Минобороны РФ, в учениях «Кавказ-2009» задействованы силы Северо-Кавказского военного округа (СКВО), армии ВВС и ПВО, воздушно-десантные войска, Каспийская флотилия, Новороссийская военно-морская база. Как заявила служба информации и общественных связей СКВО, «целью данного учения является оценка реального состояния боевой и мобилизационной готовности войск (сил), дислоцирующихся в Юго-Западном регионе России». В ходе маневров также планируется отработать взаимодействие частей российской армии с пограничными управлениями ФСБ РФ по южному федеральному округу и дислоцированными на Северном Кавказе подразделениями внутренних войск МВД России.
Учения, в которых только в качестве сухопутного компонента планируется задействовать порядка 8,5 тысяч военнослужащих, 200 танков, 450 бронемашин и 250 артиллерийских орудий, согласно заявлениям высокопоставленных российских военных, должны закончиться 6 июля. Однако события прошлого года, когда учения «Кавказ-2008» стали благовидным предлогом для концентрации войск у границ с Грузией и последующего наступления на Тбилиси, заставляют многих говорить о возможности повторения ситуации нынешним летом. В частности, в прошлом году по разным причинам российское оборонное ведомство неоднократно отодвигало дату окончания учений, которая в конечном итоге практически вплотную приблизилась к ставшей для многих фатальной дате 08.08.08.
Для Украины возможное обострение ситуации на Южном Кавказе это не просто война в непосредственной близости от границ государства. На ее территории размещается российский ЧФ, силы которого были задействованы «в операции по принуждению Грузии к миру» образца августа 2008-го. Тогда к Кавказскому побережью Черного моря, в том числе под видом участия в учениях «Кавказ-2008», было стянуто около половины всего корабельного состава Черноморского флота. Благодаря этому Киев против собственной воли оказался втянутым в вооруженный конфликт.
В этом году ЧФ принимает участие в «апробировании» «широкого спектра возможных адекватных мер военного характера по обеспечению безопасности граждан России, важных транспортных и энергетических коммуникаций, стратегических объектов, а также мер, направленных на защиту экономических интересов России в Юго-Западном регионе». Именно так охарактеризовали проведение учений «Кавказ-2009» представители российского оборонного ведомства. Однако присутствие флота на военных маневрах будет несколько шире, нежели декларируемое МО РФ участие в них только сил Новороссийской военно-морской базы.
Так, накануне учений в Севастополь прибыла группа офицеров главного штаба ВМФ РФ во главе с заместителем командующего российским флотом вице-адмиралом Владимиром Поповым. В настоящее время под их руководством проходит первый этап учений, в ходе которого «отрабатываются вопросы приведения сил и средств в готовность к выполнению боевых задач».
На очереди второй этап, или так называемая активная фаза учений, участие в которой должны принять до 20 кораблей и судов вспомогательного флота, авиация, а также морская пехота ЧФ.
Дополнительно ситуация вокруг Грузии осложняется тем, что ранее в международных инстанциях Россия заблокировала продление присутствия иностранных наблюдателей в зонах грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов. В мае текущего года своего мандата лишилась миссия ОБСЕ, в июне – миссия ООН. В свою очередь отсутствие в регионе международного мониторинга способно спровоцировать развитие событий по так называемому силовому сценарию.
Учитывая нынешние реалии, о перспективах дальнейшего развития ситуации на Кавказе, а в частности возможности начала новой российско-грузинской войны, «Главред» поинтересовался у представителей экспертного сообщества.
Григорий Перепелица, директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины, Киев: {1-} Конфликты сегодня являются наибольшей угрозой для Черноморского региона, к тому же они являются и наиболее сложной угрозой в плане ее нейтрализации. Если мы вернемся к анализу того, как можно урегулировать эти конфликты с помощью международных организаций или новых инициатив, которые существуют в Черноморском регионе в сфере безопасности, то вывод является однозначным: ни одна из инициатив безопасности в Черноморском регионе во время российско-грузинской войны не сработала. Ни одна! Это говорит о том, что фактически Черноморский регион является беззащитным. Это говорит про вакуум безопасности в Черноморском регионе…
Сегодня эксперты говорят про возобновление российско-грузинского конфликта поскольку, фактические, не декларативные, а реальные цели России в войне против Грузии не были достигнуты. Собственно говоря, признание Абхазии и Южной Осетии является такой промежуточной победой, но не полной победой России. Поэтому сегодня в силу того, что ЕС и НАТО демонстрируют свою несостоятельность противопоставить жесткую и принципиальную позицию этим стремлениям России, очевидным является очень большая привлекательность для России все-таки реализовать конечную цель российско-грузинской войны. Что это будет означать? Это будет означать, что автоматом в эту войну будет втянут Севастополь и Крым. Это очень тревожный сигнал».
Давид Шахназарян, президент аналитического центра «Конкорд», Ереван: {2-} Экспертное сообщество Южного Кавказа действительно очень сильно встревожено вероятностью второй российско-грузинской войны. Если детально рассмотреть и изучить события, которые последние несколько месяцев, особенно несколько последних недель, происходят около административных границ, я сознательно называю эти границы административными, и Южной Осетии и Абхазии, то действительно оптимизма будет очень и очень мало. Если это произойдет, сценарий будет совершенно другой, не очень похожий на прошлогодний, с очень далеко идущими опасностями, который, в общем-то, может нести опасность не только региону Южного Кавказа.
Очень жаль об этом говорить, но от конфликтов на территории Грузии каких-то особых изменений в обозримом будущем ждать не приходится. Некоторые эксперты считают, и я тоже склонен так считать, что серьезные изменения в этих конфликтах – в Абхазии и Южной Осетии – могут произойти, если будет очередная очень серьезная политическая дестабилизация в России. В остальном в этом плане, к сожалению, ничего серьезного ожидать нельзя.
Коба Ликликадзе, политолог, Тбилиси: {3-} Считаю, что возможность повторения конфликта между Грузией и Россией теоретически очень велика, так как между сторонами не достигнуты соглашения ни по одной принципиальной проблеме. С другой стороны, налицо военная риторика с обеих сторон, полным ходом идет информационная война, и стороны наращивают свой военный потенциал в близком соприкосновении друг с другом. Но все-таки кажется, что на этот раз крупномасштабной войны не будет. Россия этого не должна хотеть, потому что она уже отомстила Западу из-за Косово, оккупировав и признав Южную Осетию и Абхазию. А дальнейшая оккупация территории Грузии будет иметь для России катастрофические экономические и дипломатические последствия.
Теоретически грузинское руководство должно иметь реваншистские стремления за августовскую войну и потери, но Тбилиси тоже понимает, что «спускать курок» для Грузии будет означать потери геостратегического значения, и как следствие, полную экономическую и политическую катастрофы. Потому, все разговоры о новой войне, я рассматриваю как превентивные меры для предупреждения нового конфликта на Южном Кавказе.
Ильдрым Мамедов, директор Военно-аналитического исследовательского центра, Баку: {4-} Вопрос новой войны муссируют сами русские и агенты российского влияния, чтобы запугивать все народы Южного Кавказа, в частности Грузию и Азербайджан, чтобы чувство страха не улетучивалось. Была война, была агрессия со стороны России. Это была война против Грузии и грузинского суверенитета, но одним из главных направлений была война против нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум, транспортных коридоров железных дорог и автодорог, планируемого строительства «Набукко». Россия делает все, чтобы мимо них никто и никуда не мог пройти, продать. Поэтому войны не будет. Это всего лишь слухи о желании России, которые выдаются за действительность.
Очередная война будет крахом самой Российской Федерации. Если на ее границах будет полыхать огонь, то он может перекинуться на территорию самой России, национально-территориальных образований. Самой России сегодня выгодно, чтобы огонь погас, чтобы агрессивную риторику убавить и спокойно заниматься своими экономическими проблемами. Бесконечное вооружение, бесконечное бряцание оружием привело к тому, что развалился Советский Союз, а сейчас вот этим способом может развалиться сама Россия. Ее бюджет не выдержит очередную гонку вооружений.