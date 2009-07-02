Дыхание новой кавказской войны?

Оперативно-стратегические учения российских вооруженных сил «Кавказ-2009» вполне могут стать прологом нового вооруженного конфликта между Москвой и Тбилиси.

В свою очередь Киев рискует вновь оказаться втянутым в битву за Кавказ.



29 июня на юге России стартовали едва ли не самые крупные со времен августовских событий прошлого года военные маневры российских вооруженных сил. Согласно официальным сообщениям Минобороны РФ, в учениях «Кавказ-2009» задействованы силы Северо-Кавказского военного округа (СКВО), армии ВВС и ПВО, воздушно-десантные войска, Каспийская флотилия, Новороссийская военно-морская база. Как заявила служба информации и общественных связей СКВО, «целью данного учения является оценка реального состояния боевой и мобилизационной готовности войск (сил), дислоцирующихся в Юго-Западном регионе России». В ходе маневров также планируется отработать взаимодействие частей российской армии с пограничными управлениями ФСБ РФ по южному федеральному округу и дислоцированными на Северном Кавказе подразделениями внутренних войск МВД России.



Учения, в которых только в качестве сухопутного компонента планируется задействовать порядка 8,5 тысяч военнослужащих, 200 танков, 450 бронемашин и 250 артиллерийских орудий, согласно заявлениям высокопоставленных российских военных, должны закончиться 6 июля. Однако события прошлого года, когда учения «Кавказ-2008» стали благовидным предлогом для концентрации войск у границ с Грузией и последующего наступления на Тбилиси, заставляют многих говорить о возможности повторения ситуации нынешним летом. В частности, в прошлом году по разным причинам российское оборонное ведомство неоднократно отодвигало дату окончания учений, которая в конечном итоге практически вплотную приблизилась к ставшей для многих фатальной дате 08.08.08.



Для Украины возможное обострение ситуации на Южном Кавказе это не просто война в непосредственной близости от границ государства. На ее территории размещается российский ЧФ, силы которого были задействованы «в операции по принуждению Грузии к миру» образца августа 2008-го. Тогда к Кавказскому побережью Черного моря, в том числе под видом участия в учениях «Кавказ-2008», было стянуто около половины всего корабельного состава Черноморского флота. Благодаря этому Киев против собственной воли оказался втянутым в вооруженный конфликт.



В этом году ЧФ принимает участие в «апробировании» «широкого спектра возможных адекватных мер военного характера по обеспечению безопасности граждан России, важных транспортных и энергетических коммуникаций, стратегических объектов, а также мер, направленных на защиту экономических интересов России в Юго-Западном регионе». Именно так охарактеризовали проведение учений «Кавказ-2009» представители российского оборонного ведомства. Однако присутствие флота на военных маневрах будет несколько шире, нежели декларируемое МО РФ участие в них только сил Новороссийской военно-морской базы.



Так, накануне учений в Севастополь прибыла группа офицеров главного штаба ВМФ РФ во главе с заместителем командующего российским флотом вице-адмиралом Владимиром Поповым. В настоящее время под их руководством проходит первый этап учений, в ходе которого «отрабатываются вопросы приведения сил и средств в готовность к выполнению боевых задач».



На очереди второй этап, или так называемая активная фаза учений, участие в которой должны принять до 20 кораблей и судов вспомогательного флота, авиация, а также морская пехота ЧФ.



Дополнительно ситуация вокруг Грузии осложняется тем, что ранее в международных инстанциях Россия заблокировала продление присутствия иностранных наблюдателей в зонах грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов. В мае текущего года своего мандата лишилась миссия ОБСЕ, в июне – миссия ООН. В свою очередь отсутствие в регионе международного мониторинга способно спровоцировать развитие событий по так называемому силовому сценарию.



Учитывая нынешние реалии, о перспективах дальнейшего развития ситуации на Кавказе, а в частности возможности начала новой российско-грузинской войны, «Главред» поинтересовался у представителей экспертного сообщества.



Григорий Перепелица, директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины, Киев: {1-} Конфликты сегодня являются наибольшей угрозой для Черноморского региона, к тому же они являются и наиболее сложной угрозой в плане ее нейтрализации. Если мы вернемся к анализу того, как можно урегулировать эти конфликты с помощью международных организаций или новых инициатив, которые существуют в Черноморском регионе в сфере безопасности, то вывод является однозначным: ни одна из инициатив безопасности в Черноморском регионе во время российско-грузинской войны не сработала. Ни одна! Это говорит о том, что фактически Черноморский регион является беззащитным. Это говорит про вакуум безопасности в Черноморском регионе…

Сегодня эксперты говорят про возобновление российско-грузинского конфликта поскольку, фактические, не декларативные, а реальные цели России в войне против Грузии не были достигнуты. Собственно говоря, признание Абхазии и Южной Осетии является такой промежуточной победой, но не полной победой России. Поэтому сегодня в силу того, что ЕС и НАТО демонстрируют свою несостоятельность противопоставить жесткую и принципиальную позицию этим стремлениям России, очевидным является очень большая привлекательность для России все-таки реализовать конечную цель российско-грузинской войны. Что это будет означать? Это будет означать, что автоматом в эту войну будет втянут Севастополь и Крым. Это очень тревожный сигнал».



Давид Шахназарян, президент аналитического центра «Конкорд», Ереван: {2-} Экспертное сообщество Южного Кавказа действительно очень сильно встревожено вероятностью второй российско-грузинской войны. Если детально рассмотреть и изучить события, которые последние несколько месяцев, особенно несколько последних недель, происходят около административных границ, я сознательно называю эти границы административными, и Южной Осетии и Абхазии, то действительно оптимизма будет очень и очень мало. Если это произойдет, сценарий будет совершенно другой, не очень похожий на прошлогодний, с очень далеко идущими опасностями, который, в общем-то, может нести опасность не только региону Южного Кавказа.

Очень жаль об этом говорить, но от конфликтов на территории Грузии каких-то особых изменений в обозримом будущем ждать не приходится. Некоторые эксперты считают, и я тоже склонен так считать, что серьезные изменения в этих конфликтах – в Абхазии и Южной Осетии – могут произойти, если будет очередная очень серьезная политическая дестабилизация в России. В остальном в этом плане, к сожалению, ничего серьезного ожидать нельзя.



Коба Ликликадзе, политолог, Тбилиси: {3-} Считаю, что возможность повторения конфликта между Грузией и Россией теоретически очень велика, так как между сторонами не достигнуты соглашения ни по одной принципиальной проблеме. С другой стороны, налицо военная риторика с обеих сторон, полным ходом идет информационная война, и стороны наращивают свой военный потенциал в близком соприкосновении друг с другом. Но все-таки кажется, что на этот раз крупномасштабной войны не будет. Россия этого не должна хотеть, потому что она уже отомстила Западу из-за Косово, оккупировав и признав Южную Осетию и Абхазию. А дальнейшая оккупация территории Грузии будет иметь для России катастрофические экономические и дипломатические последствия.

Теоретически грузинское руководство должно иметь реваншистские стремления за августовскую войну и потери, но Тбилиси тоже понимает, что «спускать курок» для Грузии будет означать потери геостратегического значения, и как следствие, полную экономическую и политическую катастрофы. Потому, все разговоры о новой войне, я рассматриваю как превентивные меры для предупреждения нового конфликта на Южном Кавказе.



Ильдрым Мамедов, директор Военно-аналитического исследовательского центра, Баку: {4-} Вопрос новой войны муссируют сами русские и агенты российского влияния, чтобы запугивать все народы Южного Кавказа, в частности Грузию и Азербайджан, чтобы чувство страха не улетучивалось. Была война, была агрессия со стороны России. Это была война против Грузии и грузинского суверенитета, но одним из главных направлений была война против нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум, транспортных коридоров железных дорог и автодорог, планируемого строительства «Набукко». Россия делает все, чтобы мимо них никто и никуда не мог пройти, продать. Поэтому войны не будет. Это всего лишь слухи о желании России, которые выдаются за действительность.

Очередная война будет крахом самой Российской Федерации. Если на ее границах будет полыхать огонь, то он может перекинуться на территорию самой России, национально-территориальных образований. Самой России сегодня выгодно, чтобы огонь погас, чтобы агрессивную риторику убавить и спокойно заниматься своими экономическими проблемами. Бесконечное вооружение, бесконечное бряцание оружием привело к тому, что развалился Советский Союз, а сейчас вот этим способом может развалиться сама Россия. Ее бюджет не выдержит очередную гонку вооружений.