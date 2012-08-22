Минфин обвинили в срыве создания системы 112

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Министерство финансов блокирует внедрение системы экстренной помощи по единому телефонному номеру 112, не давая начать тендерные процедуры.

Об этом на брифинге в Киеве заявил глава комиссии конкурсных торгов Министерства чрезвычайных ситуаций Украины Олег Цицак, сообщает Укринформ.

«У нас все готово для начала всех тендерных процедур. У нас есть утвержденные технические условия рабочей группы. Но в объявлении тендера мы должны указать код экономической классификации и счет, по какому коду эти расходы будут финансироваться», – сказал Цицак.

По словам председателя комиссии конкурсных торгов МЧС Украины, Минфин не ответил на запрос МЧС от 4 июля о предоставлении коду экономической классификации и счета ни отказом, ни согласием, хотя такая процедура обычно проходит через несколько дней.

Он также добавил, что на сегодня в тендере готовы принять участие международные компании, такие как НР, Simens, Ericsson и многие другие. И понадобится меньше месяца после согласия Министерства финансов, чтобы закупить оборудование и начать его адаптацию.

Напомним, Президент Украины Виктор Янукович закрепил за Министерством чрезвычайных ситуаций функцию создания, внедрения и функционирования системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112.

фото: ukrinform.ua

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