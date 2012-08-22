Студенты под Кабмином обещают натравить на Азарова кота

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В среду, 22 августа, более 40 студентов вышли на акцию протеста под стены Кабинета министров Украины, требуя отмены постановления об изменении индексации доходов населения, в том числе студенческих стипендий.

Митингующие держат в руках плакаты, на которых нарисована держащая в руках кота бабушка и размещена надпись: «Если внуку не вернут стипендию, натравлю на Азарова кота», сообщает «Интерфакс-Украина».

По мнению демонстрантов, постановление Кабмина об изменении индексации доходов нарушает ч. 3 ст. 22 Конституции Украины, в которой говорится, что при принятии новых законов о внесении изменений в действующее законодательство не допускается ограничения содержания и объема существующих прав и свобод.

Кроме того, студенты также ссылаются на ч. 3 ст. 46 Конституции, в которой определено, что социальные расходы, к которым относится и стипендия, являются основным источником существования и потому должны обеспечивать уровень жизни не ниже установленного законом прожиточного минимума.

Митингующие подчеркивают, что данное постановление является противозаконным, противоречит положениям Конституции и его необходимо срочно отменить.

При этом студенты пока отказываются вести диалог с представителем Кабинета министров, которого делегировали для разрешения конфликта. По мнению студентов, правительство не настроено разрешать данный конфликт.

Как сообщалось, ранее, отвечая на вопрос о том, почему в июле студенты получили стипендию на 200 грн меньше, премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что это произошло из-за халатности чиновников Министерства образования, науки, молодежи и спорта, которые в дополнение к распоряжениям правительства выпустили собственные внутренние инструкции.

фото: censor.net.ua

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