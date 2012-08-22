Тюремщики рассказали, когда Луценко отправят в колонию

{1-} В Госпенитенциарной службе заявили, что экс-министр внутренних дел Юрий Луценко не будет этапирован в исправительную колонию в срок до 31 августа.

Об этом рассказал помощник председателя ГПС Игорь Андрушко, сообщают «Подробности».

«Решение суда было 17 числа. Согласно процедуре, 12-15 дней есть у защиты для возможной подачи апелляции. Поэтому к 30-31 августа точно никаких действий в отношении Юрия Витальевича не запланировано. При подаче апелляции, конечно, наверное, будет принято решение содержать его в следственном изоляторе до решения апелляционного суда», - сообщил Андрушко.

Как сообщили в ГПСУ, перевод Луценко в исправительную колонию может занять от недели до нескольких месяцев.

Ранее «Главред» сообщал, что Печерский райсуд Киева 7 февраля 2012 года признал Луценко виновным в совершении ряда должностных преступлений и приговорил его к 4 годам лишения свободы.

Кроме того, 17 августа 2012 года Печерский райсуд признал экс-министра также виновным в халатности при продлении оперативно-розыскных мероприятий в отношении водителя бывшего замглавы СБУ Владимира Сацюка Валентина Давиденко и приговорил к 2 годам ограничения свободы.

После вынесения второго приговора прокурор Виктор Клименко заявил, что оснований для дальнейшего содержания Луценко в следственном изоляторе больше нет, и вскоре экс-министр будет переведен в колонию.

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