Госзаказа в вузах станет больше

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Премьер-министр Украины Николай Азаров обещает дальнейшее увеличение объема государственного заказа на подготовку специалистов в высших учебных заведениях страны.
Об этом он заявил, открывая заседание Кабинета министров в среду, 22 августа, сообщает «Интерфакс-Украина».
«Хочу поставить точку в одном вопросе. Государственный заказ в высших учебных заведениях будет только повышаться. В первую очередь, заказ будет идти на специалистов инженерных, природных, технических профессий, для которых есть работа. Работа, которая будет все лучше оплачиваться», – сказал он.
Азаров также пообещал всяческую поддержку государства талантливой молодежи.
Напомним, ранее возглавляемое Дмитрием Табачником Минобразования вновь не выделило Киево-Могилянской академии госзаказ на подготовку журналистов и уменьшило количество бюджетных мест на экономической теории.
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