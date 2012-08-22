Янукович открыл монумент Независимости в Харькове

{1-} Сегодня в Харькове Президент Виктор Янукович торжественно открыл новый монумент Независимости Украины.

В торжественной церемонии открытия также приняли участие представители правительства и местной власти, народные депутаты и представители общественности города, сообщает УНИАН.

Монумент установлен на Площади Конституции в исторической части Харькова.

Как отметил Янукович в своем выступлении, произнесенном на русском языке, «этот монумент символизирует исконную мечту наших предков о свободе, многовековую борьбу за независимость. В то же время, стремление и волю современных украинцев к новым победам и свершениям».

Янукович подчеркнул, что Харькову принадлежит особая роль в развитии Украинского государства: «В процессе развития государства Харьков занимает особое место, город владеет уникальным производством и научным потенциалом».

Президент поблагодарил творцов памятника и руководителей города и пожелал, чтобы этот монумент «вдохновлял на новые свершения во имя Украины и города Харькова».

Кроме того, Янукович поздравил всех с приближающимся Днем независимости.

«Наша независимость - это достояние каждого гражданина, независимо от национальности», - отметил он в своем выступлении.

Ранее «Главред» сообщал, что в Харькове на площади Розы Люксембург полностью демонтировали монумент Независимости Украины, возведенный в 2001 году. Памятник представлял собой композицию в виде сокола на высокой стелле и девочки у ее подножия. Городские власти аргументировали это решение неправильными пропорциями монумента и новыми планами по реконструкции площади

фото: city.kharkov.ua

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