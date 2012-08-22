Защита Луценко подаст апелляцию на второй приговор

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Защита экс-главы МВД Украины Юрия Луценко намерена 29-30 августа подать апелляцию на приговор по делу, связанному с отравлением Виктора Ющенко.

Об этом «Интерфакс-Украина» сообщил адвокат Луценко Алексей Баганец.

«Мы сейчас готовим апелляцию. Срок подачи, если я не ошибаюсь, истекает 31 августа или 1 сентября, но мы, скорее всего, подадим ее 29-30 числа», – рассказал защитник.

В то же время, отвечая на вопрос, могут ли до рассмотрения апелляции перевести Луценко в колонию, Баганец отметил, что «теоретически могут, но практически им тогда придется привозить его в суд, поскольку присутствие осужденного в апелляционной инстанции в отличие от кассационной является обязательным».

Как сообщалось, 17 августа Печерский районный суд Киева признал Юрия Луценко виновным в халатности при продлении оперативно-розыскных мероприятий в отношении водителя бывшего замглавы СБУ Владимира Сацюка Валентина Давиденко и приговорил к двум годам ограничения свободы.

Кроме того, 7 февраля Печерский райсуд Киева признал Луценко виновным в совершении ряда должностных преступлений и приговорил его к четырем годам лишения свободы.

Напомним, экс-министра задержали 26 декабря 2010 года, с тех пор он находится в Киевском СИЗО.

фото: nso.org.ua

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