В Украине запретили National Geographic

{1-}

Программа National Geographic channel признана не отвечающей требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины.

Такое решение было принято 21 августа на заседании Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, сообщает пресс-служба совета.

Основанием для такого решения стали результаты мониторинга, проведенного 8 мая. После соответствующей проверки стало известно, что в эфире телеканала в 21:11 по киевскому времени транслировался рекламный ролик алкогольного напитка.

Согласно Закону Украины «О ратификации Европейской конвенции о трансграничном вещании» Украина оставила за собой право ограничивать на своей территории ретрансляцию программ, содержащих рекламу алкогольных напитков.

Национальный совет в своем решении указывает ООО «ВИФ Медиа», являющееся эксклюзивным представителем телеканала National Geographic channel в Украине, на необходимость в течение трех недель привести свою деятельность в соответствие с частью 2 ст. 42 Закона Украины «О телевидении и радиовещании».

В пресс-службе предупредили, что если компания никак не прислушивается к рекомендациям, канал исчезнет из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и ретрансляция которых на территории Украины не ограничивается.

«Мы очень надеемся, что руководство телеканала должным образом отреагирует на сигнал от Национального совета. Ведь канал для аудитории, несомненно, интересен», – отметила первый заместитель председателя Национального совета Оксана Головатенко.

Напомним, National Geographic channel – один из крупнейших научно-популярных развлекательных каналов, который транслируется во всем мире.

Новости по теме:

Телеканалам больше не нужен украинский язык для получения лицензии

В России открылся исламский телеканал

В Греции телеканал забросали гранатами

Родственники жертв тулузского стрелка хотят судиться с французским телеканалом