На Сумщине регионалы показывают цирк и учат английскому

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В Сумах Партия регионов внедряет новые методы агитации на предстоящих парламентских выборах. Так, в село Песчаное, входящее в Зареченский район Сум, регионалы привезли странствующий цирк, а в самом городе организовали курсы по изучению английского языка.

Кандидат от Партии регионов Алексей Мовчан во время уличных акций общения с избирателями использовал не только поддержку ансамбля народного творчества «Слободчане», но и странствующий цирк «Браво», сообщает ОС «Опора».

Приехавшие из Днепропетровска циркачи по заказу «Молодых регионов» полтора часа веселили родителей и их детей аттракционами показом фокусов и животных.

А в самих Сумах регионалы прибегли к нестандартному методу предвыборной агитации. Все желающие могли записаться на бесплатные курсы по изучению английского языка, однако предпочтение отдавали тем, кто соглашался вступить в ПР.

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Как рассказал один из участников проекта: «Случайно узнал от друзей. Написал на электронный адрес на сайте Партии регионов. Заполнил анкету. Там был вопрос «желаете ли в будущем стать членом Партии регионов?» На всякий случай я указал, что желаю. Подумал, что иначе бы мне не позвонили. В результате мне позвонили и сказали, когда начнутся курсы».

«Занятия проводились в офисе Партии регионов. Я проиходил туда пять недель. Потом стало неинтересно, потому что всех собрали в большую группу. Кто-то изучал английский язык с нуля, кто-то с высшим уровнем просто скучал. Группы были человек по 13. Потом желающих становилось все меньше и меньше, группы начали объединять. На курсы ходили только члены ПР и их близкие. Там можно было набрать партийных материалов. На занятиях упоминали и о Партии регионов.

Парень так и не стал регионалом, бросив курсы. Как сообщает пресс-служба сумской ПР, курсами были охвачены около 700 горожан, которых разделили на 30 групп.

Ранее «Главред» сообщал, что накануне Дня победы в Шосткинске Сумской области избирателям, в том числе и ветеранам ВОВ, раздавали яд. Всем желающим, совершенно бесплатно раздавали препарат с многообещающим названием «Смерть жукам».

фото: partreg.sumy.ua

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