Племянника Анны Герман, избившего жену и милиционера, отпустили за 76 тысяч

Племянника руководителя Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента Анны Герман - Олега Бокала отпустили под залог в 76 тысяч гривен.

Бокалу предъявили обвинение по статье 296 часть 4 УК Украины - хулиганство с применением оружия. Об этом со ссылкой на телеканал "Интер" сообщает Цензор.НЕТ.

Ранее «Главред» сообщал, что в июле милиция задержала племянника Бокала за избиение собственной жены, нескольких свидетелей инцидента и 24-летней девушки-милиционера Виктории Мельникович. Последняя уже месяц находится в больнице с сотрясением мозга.

Нужно также заметить, что сама Герман заявила: «У меня много племянников, и все они равны перед законом, и я в том числе. Мне никто не звонил, ничего не рассказывал».

Также напомним, что за это инцидент Бокалу грозило до 7 лет тюрьмы.

видео: censor.net.ua

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