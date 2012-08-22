От нового наводнения на Кубани пострадали тысячи людей, опубликовано видео

{1-} Во время нового наводнения на Кубани, произошедшего в курортном поселке Новомихайловский, пострадало 1 837 человек.

Об этом со ссылкой на в пресс- службу губернатора Александр Ткачев Краснодарского края сообщает ИТАР-ТАСС.

В ночь на 22 августа из-за дождей поднялся уровень воды в реке Нечепсухо в районе поселка Новомихайловский. В результате было затоплено около 600 домов, эвакуированы порядка 1,5 тыс. человек.

Уже в час ночи в Новомихайловском был введен режим чрезвычайной ситуации. По данным регионального оперативного штаба, работали 40 автоматических сирен оповещения. В предупреждении о надвигающейся стихии были задействованы все силы – сотрудники администрации, МЧС, полиция.

Как отметил губернатор, в целом система оповещения сработала оперативно и четко.

По данным Росгидрометцентра, стихия разбушевалась по тому же сценарию, что и в 2010 году, когда пострадали более 7 500 человек. Но несмотря на то, что количество осадков выпало даже больше, подъем воды в реке был ниже. Избежать более сильных разрушений удалось во многом благодаря тому, что за последнее время проведена большая работа по расчистке русла и увеличению пропускной способности реки.

С утра в поселке работает волонтерский центр, добровольцы обходят дома, чтобы не оставить без внимания и помощи ни одного человека. Был организован подвоз воды и питания для жителей подтопленных домов.

В Новомихайловский доставлена первая партия гуманитарного груза – раскладушки и одеяла для пунктов временного размещения.

Ранее «Главред» сообщал, что наводнением повреждено около 600 домов, погибли 4 человека.

фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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