Янукович сомневается, что языковой закон будет работать в нынешнем виде

{1-} Находящийся в Харькове Президент Виктор Янукович высказался за усовершенствование закона Украины «Об основах государственной языковой политики» , заявив, что не уверен в том, что закон будет работать в принятом виде.

«Я не согласен с тем, что этот закон ослабил украинский язык. Мне кажется, что те недостатки, которые были в государственной политике, в определенной степени будут урегулированы этим законом», - цитирует Президента «Интерфакс-Украина».

«Но я не уверен, что закон является совершенным и будет работать в таком виде», - подчеркнул Янукович.

Он также отметил, что рабочая группа в ближайшее время наработает предложения по усовершенствованию закона и передаст их на рассмотрение в Верховную Раду.

Янукович подчеркнул также, что планируется принять программу развития украинского языка. «Она будет наработана Кабмином. Она не будет носить временный характер и будет постоянной», - отметил президент.

По его словам, программа будет утверждена Кабмином и в государственном бюджете на следующий, 2013 год будут заложены средства на выполнение этой программы.

Ранее «Главред» сообщал, что Янукович уже допускает внесение изменений в закон «Об основах государственной языковой политики», который предоставляет русскому языку статус регионального в ряде регионов страны.

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