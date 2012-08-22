Силантьев - Герман: из некоторых журналистов получаются плохие политики

Судя по последним заявлениям Анны Герман, из некоторых журналистов получаются не очень хорошие политики. Об этом написал в своем блоге на "Украинской правде" чемпион мира по плаванию и серебряный призер Олимпийских игр Денис Силантьев, комментируя заявление советника президента о том, что из спортсменов вряд ли выйдут хорошие политики.



"Если вооружиться логикой Герман и приняться развешивать ярлыки, то само ее заявление может свидетельствовать только о том, что журналисты – очень слабенькие политики", – написал Силантьев, отметив, что подобное заявление – "явный перебор в самооценке советника президента, как бывшей журналистки".



Силантьев добавил, что далеко не все политики могут представлять Украину на международной арене так, как это делают спортсмены.



"Остается надеяться, что сама Анна Герман не отражает мнение большинства представителей своей бывшей профессии. Иначе жаль и украинскую журналистику, и политику, в которую идут подобные журналисты", – заключил он.



Напомним, 20 августа Герман в интервью "5 каналу" завила, что отличные политики могут получиться из журналистов, но не из спортсменов.



Силантьев баллотируется в Верховную Раду по 217-му одномандатному избирательному округу на Оболони в Киеве в качестве самовыдвиженца.



После окончания спортивной карьеры в 2009 году четырехкратный обладатель Кубка мира по плаванию активно занимается благотворительностью и общественной работой. В частности, в рамках благотворительного проекта "Клуб детского плавания" Силантьев с единомышленниками бесплатно научили плавать более пяти тысяч детей в разных регионах.