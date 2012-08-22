Производитель бензопил пригрозил Femen судом

Компания «Андреас Штиль», которая производит бензопилы, заявил о том, что не является спонсором тура украинских FEMENок по городам России, которые пообещали спиливать православные кресты, и вообще подает на них в суд.

Об этом гендиректор «Андреас Штиль» Александра Мельник рассказала ИА «Свободная пресса».

«Сначала мне позвонили из России и спрашивали, действительно ли мы являемся спонсорами подобной акции. Я должна сказать, что компания STIHL с 1926 года не занималась политикой. Мы противники использования наших инструментов в пропаганде насилия. Нам очень неприятно, что нашу продукцию связывают с такими акциями, но мы не можем нести ответственность за всех, кто берет в руки наш инструмент», - посетовала гендиректор компании.

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«Если грабители приехали на место преступления на машине определенной марки, не может же завод-изготовитель быть ответственным в преступлении», - прокомментировала Мельник сложившуюся ситуацию.

Она тажке добавила, что сейчас компания проводит юридические консультации по этой проблеме и готовит соответствующее обращение в правоохранительные органы.

Ранее «Главред» сообщал, что бензопилу фирмы видно и на фотографиях, на которых Femen спилили поклонный крест в центре Киева в знак протеста против ареста российской панк-группы Pussy Rioy.

фото: femen.livejournal.com

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