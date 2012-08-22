В сентябре Янукович отправится на встречу с Путиным

{1-} В сентябре между Украиной и Россией продолжатся контакты на высшем уровне – в Москве встретятся президенты Владимир Путин и Виктор Янукович, а в Крыму - премьеры Николай Азаров и Дмитрий Медведев.

Об этом со ссылкой на Чрезвычайного и Полномочного Послал Украины в России Владимира Ельченко сообщает Укринформ.

«Со следующей недели мы начинаем готовить государственный визит нашего Президента в РФ, о котором была достигнута договоренность 12 июля. Еще дата не определена, ведь это зависит, в том числе, от российской стороны, но это точно состоится осенью», - сказал Ельченко.

По его словам, сейчас важно определить круг вопросов, которые будут обсуждаться, какие места и города будут посещаться и самое главное - какие документы будут подписываться.

Посол объяснил, что согласно протоколу государственный визит, как правило, длится два дня. «Я думаю, что в первый день будут встречи в столице - в Москве, второй город будет определен совместно с российской стороной. Возможно, это будет соединено с экономическим форумом, который готовится в Нижнем Новгороде, возможно, будет выбран какой-то другой вариант», - сказал он.

Кроме того, дипломат рассказал: «Ближайшая встреча на высшем уровне пройдет 28 сентября в Ялте в рамках заседания Экономического совета СНГ на уровне премьер-министров. Конечно, в этот день будет рабочая встреча премьер-министров Украины Николая Азарова и России Дмитрия Медведева».

Ранее «Главред» сообщал, что прилетевший в июле в Крым к Януковичу Путин вел себя крайне возмутительно – нарушал дипломатический этикет, опоздал на встречу, потому что сначала отправился в лагерь байкеров, и только потом – в Ливадийский дворец на встречу с украинским коллегой.

фото: kremlin.ru

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