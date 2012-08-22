Из Сирии эвакуируют еще 50 украинцев

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До конца августа еще 50 украинцев покинут Сирию. В Украину они вернутся рейсовыми самолетами.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Александр Дикусаров, сообщает «5 канал».

«По линии Международной организации по миграции, до конца месяца около 50-ти человек должны выехать из Сирии. Преимущественно речь идет о рейсовых самолетах. Посольство поддерживает контакт с гражданами и составляет планы на будущее, и в том числе – в кооперации с МОМом. Поэтому, поживем – посмотрим, как дальше будет происходить составление этих списков», – отметил Дикусаров.

Напомним, эвакуировать соотечественников из Сирии Украина начала 26 июля. С тех пор страну, где продолжается вооруженный конфликт, покинули 239 граждан.

По информации украинского посольства в Дамаске, в Сирии еще осталось 450 украинцев. Списки желающих покинуть беспокойную страну составляют до сих пор. В МИД пообещали не закрывать дипломатическую миссию, пока не будут эвакуированы все украинцы.

Вооруженное противостояние между правительственными силами и повстанцами продолжается в Сирии уже почти полтора года. По данным правозащитных организаций, за это время погибли более 20 тысяч человек.

видео: 24tv.ua

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