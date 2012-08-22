Украина решила, когда выдаст России организатора покушения на Путина

{1-} Генеральная прокуратура Украины не будет экстрадировать главного подозреваемого по делу о подготовке покушения на российского президента Владимира Путина Адама Осмаева до принятия решения Европейским судом по правам человека о законности его экстрадиции, заявил генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка.

"Подождем этого решения (ЕСПЧ – ред.) и потом Генпрокуратура будет принимать свои решения", - сказал генпрокурор на пресс-конференции в Одессе, передаёт Интерфакс – Украина.

При этом он уточнил, что Генеральная прокуратура РФ, а также Генпрокуратура Украины готовят документы по делу Осмаева для передачи их в ЕСПЧ.

Пресс-секретарь генпрокурора Маргарита Велькова уточнила, что рассмотрение дела по Осмаеву в ЕСПЧ может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.

Она также добавила, что до этого времени Осмаев не находился под экстрадиционным арестом.

Кроме того, Велькова сообщила, что вопрос экстрадиции второго подозреваемого по делу о покушении на Путина Ильи Пьянзина также до сих по не решен.

По ее словам, Апелляционный суд Одесской области все еще не назначил дату рассмотрения обжалования его экстрадиции.

Как сообщалось, ранее в представительстве Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине подтвердили, что Осмаев попросил убежища в Украине.

Напомним, Украина приостановила процедуру экстрадиции подозреваемого в организации покушения на президента России Адама Осмаева.

Ранее принять такие меры рекомендовал Европейский суд по правам человека. В ближайшее время Украина должна предоставить Европейскому суду документы по этому делу.

24 июля Служба безопасности Украины объявила о завершении расследования уголовного дела.

Ранее Главред также сообщал, что 4 февраля в Одессе в ходе специальной операции были задержаны предполагаемые преступники, находившиеся в международном розыске. Эти лица подозреваются в совершении взрыва в Одессе 4 января 2012 года. Во время взрыва погиб 26-летний гражданин РФ Руслан Мадаев и серьезно пострадал 28-летний гражданин Казахстана Пьянзин.

Генпрокуратура Украины направила уголовное дело, возбужденное ранее органами МВД по ст. 263 УК Украины ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"), для расследования в следственный отдел УСБУ Одесской области. На месте пожара были найдены элементы самодельных взрывных устройств. Получивший при инциденте травмы Пьянзин был задержан и начал активно сотрудничать со следствием, сообщив, что лидером их группы был Осмаев (его задержали в Одессе в феврале).

27 февраля в СБУ подтвердили информацию о том, что российские и украинские спецслужбы предотвратили планы террористов, задержанных в Одессе, которые готовили покушение на премьер-министра России В.Путина после президентских выборов в РФ.

Генеральная прокуратура Украины получила запрос от Генпрокуратуры РФ о выдаче Осмаева, подозреваемого в причастности к подготовке покушения на В.Путина. В марте 2011 года показания подозреваемых позволили возбудить в отношении задержанных дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 258-3 УК Украины ("создание террористической организации"), ст. 14, ст. 258 УК Украины ("подготовка теракта").

фото: dumskaya.net

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