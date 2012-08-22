Жене Тигипко из бюджета выделили 2 миллиона на прошедший фестиваль

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КП «Облконцертсервис» Одессы 13 августа заключило соглашение с ООО «Украинский кинофестиваль» на проведение Одесского международного кинофестиваля стоимостью 2 млн грн.

Об этом сообщают «Наші гроші» со ссылкой на «Вестник государственных закупок».

Соглашение было заключено уже после завершения кинофестиваля, который прошел в Одессе в конце июля. Каких-либо данных о назначении этих средств в конкурсной документации не опубликовано. Деньги выделены из бюджета Одесской области.

Стоит отметить, что собственниками ООО «Украинский кинофестиваль» является директор Одесского фестиваля Денис Иванов и президент фестиваля Виктория Тигипко. Жене вице-премьера принадлежит 91% уставного капитала фирмы.

В июле Госкино заключило с фирмой Тигипко соглашение стоимостью 1,5 млн грн также на проведение фестиваля-2012. В прошлом году Госкино дало на Одесский кинофестиваль 2 млн грн.

По словам Виктории Тигипко, бюджет фестиваля составляет 3 млн евро, или около 30 млн гривен. «Бюджет такой же (как и в прошлом году – Ред.): 3 миллиона евро. Он складывается, как пазл – это и финансовая поддержка спонсоров, и деньги, которые выделилы Госкино, Одесская обладминистрация, мэрия города, плюс помощь отдельных меценатов и скидки, которые предоставляют партнеры фестиваля», – рассказала она в одном из интервью.

Напомним, Сергей Тигипко в последнем рейтинге украинских богачей Forbes находится на девятом месте (989 млн долл.), поднявшись за год на пять ступенек и 162 млн долл.

фото: nashigroshi.org

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