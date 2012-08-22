Николаев потратит миллионы на русский язык: пока денег нет

{1-} 4 миллиона гривен в год будет расходоваться из городского бюджета Николаева на выполнение решения горсовета о предоставлении русскому языку статуса регионального, в соответствии с законом "Об основах государственной языковой политики".

Об этом заявил Николаевский городской голова Владимир Чайка, сообщает издание «НикВести».

Однако в то же время мэр не отрицает того, что эта сумма может измениться. В любом случае, по его словам, точная сумма будет известна лишь тогда, когда огласит результаты своей работы специально созданная для проработки этого вопроса комиссия.

«Самое главное то, что я для себя знаю, что для города Николаева это (реализация принятого решения о принятии русского языка региональным, - ред.) будет где-то 4 миллиона гривен», - посчитал мэр Чайка.

Однако сам градоначальник сказал, что денег для реализации этого решения в текущем году у городского бюджета нет.

«Нет денег, нет. Теперь нужно готовить все комиссионно на следующий бюджет (имеется в виду бюджет 2013 года, - ред.). Бюджет утвержден (на 2012 год, - ред.), мы не можем их (деньги, - ред.) найти сейчас, положить и сказать: это сегодня будет направлено на русскоязычные все вопросы, которые у нас есть», - сообщил городской голова.

Таким образом, остается непонятной целесообразность принятого фракцией Партии регионов в Николаевском горсовете решения о признании русского региональным языком, учитывая, что как минимум до 1 января 2013 года реализовывать его невозможно. И любопытно, а нашли ли уже «регионалы» эти самые 4 миллиона гривен на следующий год, чтобы внести их в бюджет на реализацию их решения? Или все эти расходы лягут на плечи ЖКХ, культуры или образования?

Ранее Главред сообщал, что русский язык получил статус регионального в Николаеве. Соответствующее решение принял на сессии 21 августа Николаевский городской совет.

За принятие решение проголосовали 60 депутатов, против — 4, воздержались — 4, остальные не голосовали.

21 августа возле здания Николаевского горисполкома состоялся пикет с участием представителей политических партий Украины — сторонников и противников языкового закона.

Фото: novosti-n.mk.ua

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