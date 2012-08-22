В Полтаве задержали судью-взяточника

{1-} 17 августа в Полтаве был задержан судья Хозяйственного суда Полтавской области при получении взятки. Операцию по задержанию коррупционера провели сотрудники Управления СБУ в Полтавской области совместно с Генеральной прокуратурой Украины.

Установлено, что этот судья требовал от гражданина $3500 за вынесение решения в пользу одного из коммерческих предприятий области. 15 августа была передана первая часть взятки в размере 4 тыс грн.

Об этом сообщили в пресс-группе УСБУ в Полтавской области, передаёт Интерфакс – Украина.

17 августа правоохранители задержали судью на "горячем" во время получения второй части взятки в размере $3 тыс.

Генеральная прокуратура Украины возбудила в отношении судьи уголовное дело по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

Ранее «Главред» сообщал, что во Львове за взятку в 400 тыс. грн был задержан судья Железнодорожного райсуда.

Также напомним, что в соседней Тернопольской области был задержан начальник управления налоговой милиции по подозрению в получении взятки в 750 тыс. грн.

фото: guboz.gov.ua

Новости по теме:

На Львовщине районный голова погорел на взятке в 108 тысяч

В Винницкой области сельский голова погорел на взятке в 100 тысяч

В Крыму задержали главу сельсовета за взятку в 1 млн

В Волынской области на взятке погорели судья и прокурор