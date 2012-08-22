В этом году 9 тысяч украинцев потеряли паспорта за границей

{1-} В течение первого полугодия посольства и консульства МИД Украины за границей оформили 9 тысяч удостоверений личности для возвращения в Украину из-за утраты загранпаспорта. Об этом сказал директор Департамента информационной политики МИД Олег Волошин.

То есть за первое полугодие 9 тысяч граждан Украины потеряли свои паспорта либо документ у них украли, передаёт Интерфакс – Украина.

В связи с этим МИД настоятельно рекомендует украинцам быть осторожными и предусмотрительными во время поездок заграницу, а также, на всякий случай, сделать копии своих паспортов, которые ускорят выдачу удостоверения личности для возвращения домой в случае утери паспорта.

Кроме того, Волошин проинформировал, что из консульского фонда МИД 120 гражданам Украины, которые попали в затруднительные ситуации за рубежом, было выплачено около $34 тыс. материальной помощи.

"214 гражданам Украины было оказано возвращение недобросовестными работодателями невыплаченной зарплаты на общую сумму $680 тыс.", - сообщил он.

Волошин добавил, что на сегодняшний день внешнеполитическому ведомству удалось отладить механизм эффективной помощи гражданам Украины, которые оказались за рубежом обманутыми своими работодателями.

Как сообщал Главред ранее, в начале августа в Киеве возник ажиотаж вокруг центров по выдаче загранпаспортов. А в Бортническом центре люди занимали очередь с 5-ти часов утра. Некоторым приходилось приезжать по несколько раз, ведь есть разные поводы, под которыми с первого раза не выдали документов.

фото: trust.ua

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