У Королевской не оказалось ни дома, ни гаража, ни дачи

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Председатель комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, кандидат в депутаты от партии «Украина - вперед!» Наталия Королевская за прошлый год заработала немного более 167 тыс. грн.

Об этом свидетельствует ее декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2011 год, обнародованная на сайте Центральной избирательной комиссии, сообщает УНИАН.

В частности, общая сумма совокупного дохода Королевской составляет 167 тыс. 640 грн, и почти все это – зарплата (167 тыс. 338 грн), а 302 грн – доход от дивидендов и процентов. При этом отмечается, что ни копейки материальной помощи Королевская не получала.

Народный депутат владеет земельным участком площадью 2045 кв. м, однако ни жилого дома, ни квартиры, ни садового дома, ни гаража она не имеет. В то же время, в декларацию занесены два объекта другого недвижимого имущества площадью 545 кв. м и 193, 4 кв. м, однако не указано, что же это за имущество.

В собственности Королевской также есть автомобиль Range Rover 2008 года выпуска.

На ее банковском счете и на счетах в других финансовых учреждениях всего 23 тыс. 171 грн. В прошлом году Королевская потратила 148 тыс. 435 грн на содержание своего имущества.

В то же время, семья Королевской (муж, двое детей и родители) за 2011 год, согласно декларации, имела совокупный доход 557 тыс. 388 грн. Из них 500 тыс. грн – авторская награда, другие доходы от реализации имущественных прав интеллектуальной собственности, 3 тыс. 315 грн – дивиденды, проценты, 54 тыс. 73 грн – другие виды доходов.

Семья кандидата владеет земельным участком площадью 3560 кв. м, жилым домом площадью 97,9 кв. м, четырьмя квартирами – 264,1, 107,2, 54 и 180,5 кв. м и другим недвижимым имуществом площадью 193,4 кв. м. На содержание этого имущества было потрачено 97 тыс. 211 грн.

Родственники Королевской в своем автопарке имеют пять легковых автомобилей – три Mercedes-Benz (2006, 2001 и 2004 годов выпуска), Range Rover (2008 года выпуска) и Mitsubishi Grandis (2008 года выпуска). На банковских счетах члены ее семьи имеют 444 тыс. 900 грн.

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