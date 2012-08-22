В Украине увеличена сумма компенсации для вкладчиков разорившихся банков

{1-} В Украине увеличен размер максимальной гарантированной суммы возмещения по вкладам в обанкротившихся банках со 150 до 200 тысяч гривен.

Такое решение принял Административный совет Фонда гарантирования вкладов физических лиц, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

"Средства физлиц являются основной ресурсной базой для кредитования экономики. И решение об увеличении гарантированной суммы возмещения со 150 до 200 тыс грн принято в целях дальнейшего укрепления доверия населения к банкам и повышения уровня защищенности подавляющего большинства вкладчиков страны", - говорится в сообщении.

Нацбанк напоминает, что предыдущее повышение этой суммы было проведено еще в ноябре 2008 года.

"Надеюсь, что это решение, с одной стороны, станет позитивным сигналом для вкладчиков относительно уверенности в сохранении своих сбережений, а с другой - позволит банкам увеличить свою ресурсную базу для кредитования экономики. И, главное, покажет решимость властей защищать интересы каждого гражданина, доверившего свои сбережения банковской системе ", - заявил заместитель главы НБУ, глава административного совета Фонда гарантирования Игорь Соркин.

В сообщении также указывается, что решение административного совета Фонда гарантирования об увеличении гарантированной суммы возмещения по вкладам передано на регистрацию в Министерство юстиции Украины.

Ранее Главред писал, что повышение ставки сбора с валютных депозитов в Фонд гарантирования вкладов физлиц заставит банки хранить сбережения украинцев в гривне.

Об этом во время круглого стола заявил аместитель директора Фонда гарантирования вкладов физических лиц Андрей Оленчик.

«Ставка регуляторного сбора для гривневых депозитов в новом Законе о гарантировании вкладов физлиц сохранится на уровне 0,5% от массы депозитов, а вот для валютных депозитов ставка повысится до 0,8%. Это станет стимулом для банков работать с гривневым ресурсом», - заявил Оленчик.

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