В Pussy Riot осудили FEMEN: мы раздеваться не станем

{1-} Одна из участниц российской панк-группы Pussy Riot, Мария Алехина, получившая тюремный срок за панк-молебен в Храме Христа Спасителя, заявила, что акции украинского движения FEMEN, в частности, спиливание креста в Киеве, не вызывают у нее чувства солидарности.

Об этом Алехина сказала в интервью "Новой газете", отвечая на вопрос, близки ли ее группе украинские FEMENистки.

"Нам близки внезапность проявления и протест против авторитаризма, но мы иначе смотрели на феминизм, прежде всего, это касается формы выступления. Мы не стали бы раздеваться и не станем", - отметила девушка.

Она, кроме того, осудила акцию украинского движения по спиливанию креста в центре Киева. "Последняя акция спиливания креста не вызывает, к сожалению, чувства солидарности", - добавила Алехина.

Напомним, 17 августа девушки из панк группы Pussy Riot, Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич получили по два года тюрьмы за панк-молебен, проведенный в феврале в Храме Христа Спасителя.

В тот же день активистки FEMEN спилили в Киеве поклонный крест, установленный в память о жертвах политических репрессий (ФОТО И ВИДЕО).

По словам активисток движения, свою акцию они провели в знак солидарности с "жертвами кремлевско-поповского режима российских коллег из группы Pussy Riot".

Кроме того, FEMENистки заявили, что собираются ехать в Россию с акцией по спиливанию православных крестов.

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