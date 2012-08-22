Тимошенко и Луценко законно не пустили на выборы - глава ЦИК

22 августа 2012, 19:45

{1-} Председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Шаповал уверен в законности решения ЦИК об отказе в регистрации кандидатами в народные депутаты экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и экс-министра внутренних дел Юрия Луценко.

"По моему мнению, ЦИК в данном случае действовала законно. Более того, если бы мы приняли другое решение, комиссия выглядела бы непосредственным и соответственно заинтересованным участником политического процесса", - заявил Шаповал в среду на встрече с послом Германии в Украине Кристофом Вайлем, сообщает пресс-служба ЦИК.

При этом он отметил несовершенство закона о выборах народных депутатов, напомнив, что он стал предметом компромисса между различными политическим силами. По его словам, хотя над законом работали юристы этих политических сил, он создает значительное количество коллизий. Но несмотря на эти обстоятельства, ЦИК работает именно по этому закону, в его рамках,  передаёт Интерфакс – Украина.

"Собственно, содержание закона стало причиной отказа в регистрации кандидатами в народные депутаты указанных политиков, которые имеют судимость. Ведь ЦИК не мог игнорировать соответствующую норму. Хотя некоторые отечественные и зарубежные комментаторы трактуют действия комиссии в этом контексте как ошибочные. Они считают, что в соответствии с Конституцией эти два лица должны были бы получить статус кандидатов в народные депутаты", - отметил глава ЦИК.

 

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Вайль в свою очередь выразил понимание, что ЦИК ожидает большой объем ответственной работы в связи с выборами. "С другой стороны, я осознаю, что их итоги не могут не влиять на восприятие Германией и Евросоюзом в целом Украины как демократического государства, а также на дальнейшее развитие взаимоотношений между нашими странами", - отметил посол.

Как сообщал Главред ранее, 8 августа ЦИК отказала в регистрации кандидатами в народные депутаты экс-премьеру Юлии Тимошенко и экс-министру внутренних дел Юрию Луценко.

По словам члена ЦИК Александра Шелестова, учитывая документы, поданные в ЦИК 6 августа Министерством внутренних дел, а 8 августа – Печерским судом и Генпрокуратурой, комиссией были обнаружены обстоятельства, которые лишают Тимошенко и Луценко права баллотироваться в народные депутаты.

11 августа Киевский апелляционный административный суд не удовлетворил жалобу Объединенной оппозиции в ЦИК на отказ зарегистрировать Тимошенко и Луценко кандидатами в депутаты. Суд мотивировал свое решение тем, что законодательство не разрешает регистрацию кандидатами в народные депутаты лиц, которые имеют на время регистрации непогашенную судимость.

13 августа объединенная оппозиция обжаловала в решение Киевского апелляционного админсуда в Высшем суде, который 15 августа также отказал в регистрации Тимошенко и Луценко.

фото: 2000.net.ua  

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