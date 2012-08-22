Луценко отказался обследоваться и хочет лечиться

{1-}Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко отказался от медицинского экспресс-обследования. Он настаивает на переводе в специализированное лечебное заведение для прохождения стационарного курса обследования и лечения. Об этом сообщает пресс-служба «Народной самообороны» со ссылкой на супругу Луценко Ирину.

По ее словам, сегодня представители Государственной пенитенциарной службы Евгений Поляков и Зураб Малазония, а также врачи, которые входили в состав медицинской комиссии Минздрава, в очередной раз создали видимость заботы о здоровье заключенного Луценко.

«Выслушав Луценко, комиссия предложила ему сделать экспресс-обследование на базе Киевской больницы скорой помощи, чтобы получить рекомендации для последующего лечения уже в Менской колонии, куда мужа должны перевести для отбывания наказания», — сказала Луценко, добавив, что в медчасти колонии отсутствуют какие-либо условия для лечения, отсутствуют врачи, в частности и специалисты-гастроэнтерологи.

По ее словам, Луценко отказался принимать участие в очередном фарсе. Его условием был лишь официальный перевод в специализированное лечебное заведение для прохождения стационарного курса обследования и лечения.

«Юрий Луценко очередную встречу врачам назначил уже в Европейском суде по правам человека, где будет рассматриваться иск экс-министра относительно не предоставления ему надлежащей медицинской помощи во время содержания в СИЗО», — резюмировала Луценко.

Менской исправительной колонии для бывших правоохранителей, куда из Лукьяновского СИЗО будет переведен экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, ему могут грозить болезни и даже смерть.

Об этом заявил сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

«В моей практике были смерти людей в местах отбывания наказаний, когда осужденных убивали, а говорили, что так произошло из-за состояния здоровья», - говорит Захаров.

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