В центре Одессы зарезали крупного бизнесмена

{1-} В центре Одессы, во дворе дома на улице Базарной, убит крупный бизнесмен Сергей Бруквач, который руководил строительной компанией «СМ И КО».

Бруквач получил около тринадцати ножевых ранений. Поражены живот, бок, плечо. Тело лежит у гаража, в котором стоит оранжевый спорткар марки «БМВ», принадлежавший бизнесмену, сообщает «Думская.net».



Коммерсант до 17-го августа находился под охраной УБОПа, которую с него неожиданно сняли.



По одной из версий, сообщает издание, убийство могло быть связано с тем, что Бруквач задолжал некоему партнеру крупную сумму — около 5 млн грн. По другой, преступление стало следствием конфликта вокруг рынка «Черемушки».



Милиция официально не комментирует произошедшее.

Ранее Главред также сообщал, чтов элитном районе Одессы был найден застреленным в салоне своего автомобиля глава брокерской фирмы, работающей в морском порту.

«Сообщение об убийстве поступило в милицию в 11.35», - уточнил руководитель пресс-службы одесской милиции Владимир Шаблиенко.

«Тело владельца фирмы с огнестрельным ранением головы обнаружил за рулем автомобиля, стекла которого оказались не поврежденными, его водитель», - говорится в сообщении.

В салоне автомобиля оперативники нашли гильзу от пистолета системы Макарова.

фото: ura-inform

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