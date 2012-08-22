На День независимости оппозиция запланировала 20-тысячный митинг в Киеве

{1-} На День Независимости Обьединенная оппозиция планирует провести 20-тысячный митинг возле памятника Тарасу Шевченко в Киеве. Об этом к сообщил бютовец Юрий Одарченко.

"Мы приглашаем людей на Михайловскую площадь для того, чтобы в 11:00 (24 августа - Ред.) двинуться в направлении к памятнику Т.Шевченко. Это будет возложение цветов лидерами партий возле памятника Грушевского и затем возле памятника Шевченко, а также митинг и принятие резолюции возле памятника Шевченко. Это действия оппозиции в избирательный период", - отметил Одарченко.

Одарченко сообщил, что это будет большой митинг. "С маршем протеста мы идем по улице Владимирской, потом будет митинг возле памятника Шевченко. Мы ожидаем, что будет около 15-20 тыс. человек", - подчеркнул он, передаёт УНН.

Напомним, вчера в Донецке один из лидеров Объединенной оппозиции Анатолий Гриценко отметил, что на День Независимости Объединенная оппозиция "Батькивщина" никакие протестные акции проводить не будет. "Переворота не будет. Это праздник", - сказал он.

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"Вместе с людьми будем праздновать День Независимости, будем обращаться к людям и будем говорить о том, какие угрозы независимости существуют, как вместе локализовать эти угрозы, как сделать так, чтобы слово "независимость" имело истинный смысл", - заявил Гриценко.

Ранее Главред также сообщал, что во время празднования Дня Независимости в разных местах Киева выступят оркестры Вооруженных сил, а проведение военного парада на этот день не планируется.

«По случаю празднования Дня государственного флага и 21-й годовщины независимости Украины военные музыканты оркестров ВСУ подарят киевлянам и гостям столицы праздник духовой музыки на открытых площадках города Киева», - сообщили в Минобороны.

фото: comments.ua

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