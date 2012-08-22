Лутковская проинспектировала колонию для Луценко

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская вместе с представителем Омбудсмена по вопросам реализации национального превентивного механизма Юрием Белоусовым посетила Менскую исправительную колонию № 91, в которую в длижайшее время должен быть отправлен экс-глава МВД Юрий Луценко.

Об этом сообщили в Секретариате Уполномоченного ВР.

Лутковская и Белоусов встретились с руководством колонии и ознакомились с условиями содержания и обращения с отбывающими наказание в колонии, а именно – с санитарным состоянием помещений, состоянием предоставления медицинской помощи, регулярностью и продолжительностью прогулок на свежем воздухе, условиями труда и т.п.

Кроме того, были посещены отделение карантина, диагностики и распределения, сектор максимального уровня безопасности, дисциплинарный изолятор и помещение камерного типа.

Также Лутковская и ее представитель посетили комнаты для краткосрочных и долгосрочных свиданий, помещения для встреч с адвокатами и помещения медицинской части.

Рекомендации относительно улучшения условий содержания и обращения были предоставлены руководству исправительного заведения.

Менская исправительная колония № 91 находится в Черниговской области и является единственным исправительным заведением, где отбывают наказание бывшие работники правоохранительных органов.

Как сообщал Главред ранее, комментируя второй приговор своему мужу, Ирина Луценко заявила, что его отправят в Менскую колонию.

"Его отправят в Менскую колонию Черниговской области. Мы готовы. Сумки собраны. Это не будет для нас неожиданностью. Я думаю, там тоже есть нормальные люди и нормальные милиционеры", – сказала она.

фото: ombudsman.gov.ua

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