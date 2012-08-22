Президент Молдовы: российские войска должны покинуть Приднестровье

{1-} Президент Молдавии Николае Тимофти на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель высказался за вывод российских войск из Приднестровья и преобразование миротворческой операции в гражданскую миссию под международным мандатом, сообщает пресс-служба главы молдавского государства.

"Необходимо, чтобы Россия в соответствии со своими международными обязательствами вывезла находящиеся на левом берегу Днестра боеприпасы и военных. Это будет способствовать укреплению мер доверия и скорейшему урегулированию конфликта мирным путем", - заявил президент Молдавии на встрече с Меркель.

"Миротворческие силы в Зоне безопасности исчерпали свою миссию, которая должна быть преобразована в гражданскую операцию под международным мандатом", - заявил Тимофти, передаёт Интерфакс – Украина.

Президент поблагодарил канцлера за визит в Кишинев, отметив, что "молдавские власти рассматривают визит как четкий сигнал поддержки Берлином европейских устремлений Молдавии".

В свою очередь, канцлер заявила о поддержке ФРГ в разрешении приднестровского конфликта, подчеркнув, что будет настаивать на том, "чтобы этот вопрос оставался на европейской повестке дня".

"Мы должны решать эту проблему совместными усилиями. В дискуссиях с российскими официальными лицами Германия говорит о необходимости продвижения в переговорах по приднестровскому урегулированию", - сказала канцлер.

Согласно сообщению, Меркель "оценила усилия Кишинева по приближению к европейским стандартам".

"Германия будет и впредь поддерживать усилия молдавских властей на европейском уровне и немецкими инвестициями в экономику Молдавии", - заявила А.Меркель.

В своем выступлении перед политической элитой Молдавии А.Меркель высказалась за решение приднестровского конфликта урегулирование приднестровского конфликта путем "предоставления Приднестровью особого статуса в рамках территориальной целостности Молдавии".

"Сохранение нынешнего статус-кво замороженного конфликта - на руку только ограниченному кругу лиц. Эта болезненная проблема не может существовать долго, ее необходимо решать в интересах людей с двух берегов Днестра. Решение конфликта возможно путем предоставления региону особого правового статуса, в рамках территориальной целостности Молдовы, в ее международно-признанных границах. При этом, необходимо эффективное центральное правительство и автономия местных властей", - сказала Меркель.

Она призвала "устранить искусственные барьеры между двумя берегами Днестра, обеспечить свободу передвижения, чтобы способствовать экономическому развитию и привлечению инвестиций".

Краткосрочный официальный визит Меркель завершился в среду вечером.

Как сообщал Главред ранее, Президент Молдовы Николае Тимофти и до этого заявлял, что считает присутствие российских войск в непризнанной республике Приднестровье "первостепенной угрозой".

Глава республики выражал надежду, что его призыв к выводу войск будет воспринят российской стороной.

фото: csm.md

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