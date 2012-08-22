В Виннице неизвестный устроил стрельбу по троллейбусам

{1-}В Виннице утром 22 августа на перекрестке улиц Космонавтов и Келецкой неизвестный обстрелял два троллейбуса из пневматического ружья, его разыскивает милиция, сообщили в областном управлении МВД.

"Когда привезли троллейбусы в депо, увидела, что окна были побиты. Зацепили троллейбусы по маршрутам Луговая-Вишенка и ГПЗ-Вишенка. Те ехали по разные стороны. Говорят, выскочил он от домов. Троллейбусы стоят, теперь их нужно ремонтировать, заменять стекло ", - сообщили работники троллейбусного депо, пишет Gazeta.ua.

"Троллейбусы и трамваи стояли два часа. Я была совершенно в другом конце Винницы, но транспорта так и не дождалась. Общественный транспорт и так ходит медленно. А тут еще такая колоссальная задержка. Пришлось бежать пешком на работу. Опоздала, за что получила от начальницы. Стрелять могли для того, чтобы привлечь к себе внимание. Потому что не хватает маршруток на наших дорогах", - сообщила винничанка Маргарита Одинцова.

По данным правоохранителей, неизвестный стрелял из пневматического ружья, движение транспорта перекрыли на два часа. Как заметили местные жители, причиной стрельбы могла стать транспортная реформа.

Фото wek.com.ua

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