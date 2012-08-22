Forbes составил рейтинг самых влиятельных женщин

{1-}Американский журнал Forbes составил ежегодный рейтинг самых влиятельных женщин в мире. Возглавили рейтинг канцлер Германии Ангела Меркель и госсекретарь США Хиллари Клинтон. Меркель уже второй год подряд возглавляет этот рейтинг.
Forbes объясняет позицию Меркель ее активной ролью в попытках урегулировать финансовый кризис в странах ЕС.
Третье место в списке президент Бразилии Дилма Руссеф, сообщает Корреспондент.
В него также вошли супруга президента США Мишель Обама и королева Великобритании Елизавета II. Они заняли седьмое и 26-е места соответственно.
В рейтинге журнала места с четвертого по шестое заняли супруга Билла Гейтса Мелинда Гейтс, занимающая благотворительностью, главный редактор американской газеты New York Times Джил Абрамсон и лидер правящей в Индии партии Индийский национальный конгресс Соня Ганди.
На 14-м месте расположилась Леди Гага, на 32-м - Бейонсе, на 38-м и 40-м - Дженнифер Лопес и Шакира, на 78-м - писательница Джоан Роулинг.
Напомним, в мае Forbes назвал Клинтон самой влиятельной матерью в мире.
В Топ-список журнала Forbes попадают женщины, известные в сфере политики, бизнеса, СМИ, индустрии развлечений и некоммерческой деятельности.
Фото news2000.com.ua
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